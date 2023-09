Chaos de singes alors que des animaux sauvages font des ravages lors d’un raid dans un supermarché : vidéo

Un groupe de singes sauvages a attaqué un supermarché et s’est enfui avec des bananes lors d’un étrange vol avec délit de fuite en Thaïlande.

Les singes se sont détournés de leurs aires d’alimentation normales dans une forêt voisine pour frapper un 7-11 et prendre autant de bananes qu’ils pouvaient. La vidéo de l’incident montre les singes saccageant des caisses en plastique après avoir retiré les couvercles, prenant de la nourriture puis s’enfuyant en rotation.

Lorsque les employés du magasin tentent de chasser les singes, ceux-ci restent assis sur les fils à proximité, hors de portée.

Un spectateur a déclaré à Viral Press que les singes avaient tenté « de faire irruption dans le magasin alors que le personnel ne pouvait pas fermer l’entrée assez rapidement », et que les singes avaient même volé de la nourriture des mains des touristes.

« Heureusement, ils n’ont pas encore envahi l’île », a-t-il déclaré, faisant référence à l’île de Koh Phi Phi, où la vidéo a été enregistrée et où se produisent de nombreux incidents avec des singes.

La Thaïlande est aux prises avec une petite épidémie de singes sauvages dans les villes, le plus souvent de type macaque. Ces singes mesurent environ deux pieds de haut et ne pèsent que 15 livres, mais ils sont agressifs et voyagent en groupe.

Les singes sont devenus plus audacieux ces dernières années, s’en prenant aux gens et prenant toute la nourriture qui leur tombe sous la main. Ils peuvent également provoquer des blessures corporelles pouvant entraîner une hospitalisation, selon Trip Savvy.

Sur le continent, les habitants de la ville de Lopburi se sont retrouvés pris au milieu d’une bagarre entre des centaines de singes appartenant à deux « gangs » rivaux qui ont déclenché des bagarres de rue massives, parfois pour de la nourriture, d’autres fois pour le territoire : Les singes en mars 2020 se sont battus pour une seule banane, tandis qu’en 2021, des singes se sont battus pour le droit de s’accroupir dans un temple bouddhiste, a rapporté Metro.

Les confinements prolongés et étendus dans le pays ont peut-être permis aux singes de s’épanouir, tout en leur donnant la confiance et le confort nécessaires pour se déplacer librement dans les villes, a déclaré un vétérinaire gouvernemental, expliquant que les singes s’étaient habitués à ce que les touristes les nourrissent avant le début du confinement. pandémie.

« Avec le départ des touristes, ils ont été plus agressifs », a déclaré Supakarn Kaewchot en 2021. « Ils envahissent les bâtiments et forcent les gens à fuir leurs maisons. »

Plus récemment, le gouvernement a tenté de gérer la population en créant des sanctuaires pour singes, des programmes de stérilisation de masse, la relocalisation de l’habitat et l’éducation du public sur la façon de manipuler les animaux.