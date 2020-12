La tempête hivernale Harold devrait frapper la côte est jeudi après-midi, affectant 90 millions de personnes à l’approche de Noël.

La puissante tempête devrait apporter des vents violents, des pluies inondables, de la neige et des orages violents dans plusieurs États, après avoir fait des ravages dans certaines parties du Midwest mercredi.

Les prévisionnistes de CBS News prédisent même que les tornades pourraient affecter Norfolk, Virginie et Raleigh, Caroline du Nord.

The Weather Channel rapporte que certaines parties de la Nouvelle-Angleterre et des zones proches de New York peuvent subir des pannes de courant de jeudi soir à vendredi, avec des rafales de vent atteignant jusqu’à 70 miles par heure à Boston.

Les météorologues de CBS prédisent que les vents pourraient atteindre 150 miles par heure au mont Washington dans le New Hampshire – le plus haut sommet du nord-est des États-Unis.

La tempête a fait des ravages dans certaines parties du Midwest mercredi, apportant des conditions de blizzard dans plusieurs États. Sur la photo: un snowboarder derrière un SUV à Minneapolis, qui a été frappé par plusieurs pouces de neige

Pendant ce temps, le Service météorologique national a émis des avertissements de surveillance des inondations à plusieurs États prévoyant de fortes pluies généralisées.

Les avertissements ont été mis en place le long d’un tronçon de 600 milles de la côte Est, du Maine au nord à la Virginie au sud.

La tempête de la grosse tempête hivernale de la semaine dernière est toujours au sol dans de nombreuses régions, mais pourrait disparaître sous les fortes pluies, ajoutant aux craintes d’inondations.

On ne s’attend pas à ce que la tempête hivernale Harold apporte de la neige à The Big Apple – qui a été frappée par 10 pouces de neige la semaine dernière.

Cependant, de la neige se formera sur la partie ouest de l’État et des averses de neige sont également attendues en Pennsylvanie et en Ohio.

Cleveland pourrait connaître jusqu’à huit pouces de neige dans la tempête, rapporte The Weather Channel.

La ville de New York semble également prête à éviter les orages qui frapperont les États plus au sud.

La Virginie, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud connaîtront de violents orages, selon le Storm Prediction Center de la NOAA.

La neige devrait atteindre la partie ouest de New York, avec des averses de neige également attendues en Pennsylvanie et en Ohio.

Le système de tempête s’est déjà déplacé dans certaines parties du Midwest où il a provoqué le chaos avant Noël.

Les conditions de blizzard ont entraîné plus de 360 ​​vols annulés et des situations de conduite dangereuses pour des milliers de personnes en déplacement avant le 25 décembre.

Dans le Dakota du Sud, il y a eu au moins deux graves collisions impliquant plusieurs voitures. Les services de police ont averti les conducteurs qu’il y avait souvent une «visibilité nulle» sur les routes.

Un empilement de 15 voitures a été signalé sur l’Interstate 29, à l’ouest de Dell Rapids.

Pendant ce temps, 25 véhicules ont été impliqués dans un accident distinct près de Sioux Falls, qui a fermé l’Interstate 90 pendant plusieurs heures.

Dans le Nebraska, la police a répondu à plus de 250 accidents et a appelé à l’aide.

Dans tout l’État du Minnesota, la patrouille d’État a répondu à 376 accidents et 417 incidents impliquant des véhicules glissant sur la route.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a autorisé la Garde nationale de l’État à fournir des services d’urgence aux personnes bloquées dans leur voiture.

La tempête a apporté plus de huit pouces de neige à Minneapolis.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a autorisé la garde nationale de l’État au milieu de fortes chutes de neige. Les snowboarders sont vus à Minneapolis

La neige lourde vole pendant une tempête de neige à George Floyd Square, le site commémoratif de George Floyd, à Minneapolis

Un facteur brave la poudrerie alors que des conditions de tempête se sont abattues sur Osseo, dans le Minnesota, mercredi après-midi

Deux résidents de Duluth, Minnesota sont à peine visibles alors qu’ils se déplacent dans la neige mercredi