Chaos de la finale de la Ligue des champions : témoins des “scènes effrayantes” et de la “police agressive” à l’extérieur du Stade de France | Nouvelles du football

Il y a eu des scènes chaotiques avant la finale de la Ligue des champions de samedi, avec de longues files d’attente pour entrer au Stade de France, des gens vus en train de franchir des clôtures, des rapports de vol et de vol à la tire par des habitants et la police utilisant des gaz lacrymogènes sur les supporters.

Alors que l’UEFA a blâmé “des milliers de supporters avec de faux billets” pour avoir causé les retards, Liverpool a appelé à une enquête officielle sur les événements, citant des “problèmes inacceptables” pour les supporters.

Ici, Sky Sports Nouvelles les journalistes et les fans de Liverpool qui étaient là racontent les circonstances inquiétantes avant la victoire du Real Madrid sur Liverpool…

“La première fois que j’ai senti que ma vie était en danger lors d’un match”

Supporter de Liverpool, Matthew Davies :

“Nuit absolument terrifiante. Des scènes effrayantes aux tourniquets alors que les gens étaient écrasés contre les barrières. De jeunes Français prenaient d’assaut les portes, provoquant le chaos avec la police. C’est la première fois que j’ai senti que ma vie était en danger lors d’un match.”

Image:

Les supporters de Liverpool montrent leurs billets alors qu’ils luttent pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions





“J’ai été gazé lacrymogène et j’ai failli me faire voler”

Supporter de Liverpool, Joshua Wilkins :

“Je suis un peu secoué après tout. En sortant, nous avons été aspergés de gaz lacrymogène, quelqu’un a essayé de me voler à la tire et quelqu’un a également essayé de voler ma montre. J’ai dû les frapper physiquement de mon bras et piéger leur main une porte de métro pour s’enfuir. Les supporters du Real Madrid se faisaient également cambrioler ainsi que les supporters de Liverpool.

“Je ne repartirai plus jamais en France”

Sean, supporter de Liverpool :

Ma femme et moi sommes arrivés une heure et demie avant le coup d’envoi, ce qui est tôt dans tout autre événement ! Nous avons fait la queue pendant près de deux heures et pendant ce temps, nous avons été gazés et écrasés dans un petit espace. C’était une expérience très effrayante. Je ne repartirai plus jamais en France.

Image:

Les supporters de Liverpool montrent leurs billets alors qu’ils luttent pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions





“Nous avons été cambriolés deux fois”

Ewan, supporter de Liverpool :

“Avant le match, nous sommes entrés dans le stade sans problème. Après le match, mon partenaire et moi avons été cambriolés deux fois en traversant le pont-canal. Téléphone, cartes bancaires et pièces d’identité ont disparu. Toute l’expérience a été horrible. Première et dernière fois à Paris pour nous. “

“Je vais en Europe depuis 25 ans et je n’ai jamais rien vu de tel”

Mark E, supporter de Liverpool :

“Des gangs organisés nous ont volé nos montres ! Ils ont ciblé les personnes âgées et ont arrêté des gens alors que nous nous rendions à la station de métro Stade de France. Je vais en Europe depuis 25 ans et je n’ai jamais rien vu de tel.”

“Les garçons français locaux escaladaient les clôtures, alors la police a utilisé des gaz lacrymogènes sans discernement”

Kaveh Solhekol, reporter en chef de Sky Sports News :

“C’était juste une mauvaise planification, une mauvaise organisation et aussi une police très, très agressive. [UEFA said] le match a été retardé car les supporters de Liverpool étaient arrivés en retard. Je ne pense pas que ce soit le cas du tout. Nous étions à l’extérieur du stade et pendant trois ou quatre heures avant le match, il y avait beaucoup de supporters de Liverpool à l’extérieur du stade. D’après ce que j’ai vu, il n’y a aucun moyen de dire que les supporters de Liverpool sont arrivés en retard pour ce match.

“Le deuxième message que l’UEFA a fait passer était apparemment les problèmes causés par des milliers de supporters de Liverpool essayant d’entrer avec de faux billets. Ce n’est pas ce que j’ai vu de mes propres yeux. Oui, bien sûr, il y aura eu des gens qui ont essayé de entrer avec de faux billets, mais je n’ai pas vu des milliers de personnes essayer d’entrer avec de faux billets.

Image:

Les supporters de Liverpool coincés devant le Stade de France





“Je pense que le problème [the French police] La nuit dernière, ce n’était pas avec des supporters de Liverpool ou de Madrid, mais avec des jeunes français locaux qui essayaient de rentrer dans le terrain. C’était très, très perceptible. Tout autour du stade, il y avait des centaines de jeunes Français qui traînaient, se battaient avec la police, livraient des batailles avec la police anti-émeute. Je n’ai vu aucun supporter du Real Madrid ou de Liverpool impliqué dans aucun de ces problèmes.

“Certains supporters escaladaient certaines des clôtures pour entrer dans le stade. Les gens que j’ai vus faire cela n’étaient pas des supporters de Liverpool. Je n’ai pas vu de supporters portant des maillots de Liverpool faire cela. Ce que j’ai vu, ce sont des supporters de Liverpool arriver tôt, se comportant très, très bien ne rien faire de mal.

Image:

Les supporters font la queue pour entrer au Stade de France





“J’ai vu la police les empêcher de s’approcher du sol. La passerelle que ces 20 000 supporters de Liverpool devaient emprunter n’est pas adaptée. Elle était tout simplement trop petite et, incroyablement, la police avait décidé de garer trois ou quatre fourgons de police à travers Donc, les supporters de Liverpool n’avaient qu’un petit espace à franchir, et une fois qu’ils ont fait la queue pendant quelque chose comme deux heures pour traverser ce petit espace et entrer dans le hall du stade, alors ils étaient juste debout là-bas et ne rien faire parce que les portes qu’ils étaient censés utiliser pour entrer dans le sol n’arrêtaient pas de s’ouvrir et de se fermer et que le processus pour les fans d’entrer dans le stade était si lent.

“Il y avait des garçons français locaux qui essayaient d’escalader les clôtures pour entrer dans le stade et cela a conduit la police anti-émeute française à utiliser des gaz lacrymogènes sans discrimination et ils utilisaient également du gaz poivré sans discrimination. au mauvais endroit au mauvais moment. Ce n’était vraiment pas une belle expérience du tout.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, explique comment le retard de la finale de la Ligue des champions s’est produit, avec des milliers de supporters de Liverpool retenus devant le Stade de France



«Les fans imploraient l’aide de la police. La police a répondu en lançant des gaz lacrymogènes aux fans

Melissa Reddy, journaliste principale de Sky Sports News :

“Je faisais un reportage sur l’accumulation de supporters arrivant dans le stade, les tourniquets venaient d’être ouverts et l’ambiance était très joyeuse. Les supporters du Real Madrid et de Liverpool se mêlaient, chantaient des chansons ensemble, prenaient des photos. Scènes joviales et montage pour une coupe d’Europe final.

“Je suis allé dans la zone des médias, mais j’ai ensuite commencé à recevoir des messages de fans de Liverpool que je connais disant” c’est assez dangereux à l’extérieur “. Notre caméraman est allé chercher beaucoup d’images. La gestion et l’organisation de la foule étaient si médiocres.

“Le fait qu’il n’y ait pas eu de contrôle préalable des billets signifiait que les habitants se joignaient à cette masse et volaient à la tire les fans, essayaient de retirer des billets et de prendre agressivement des photos des codes QR.

“J’ai parlé à la police et ils ont dit qu’il y avait des problèmes avec les habitants qui essayaient d’entrer dans le stade. Cependant, les images que notre caméraman a obtenues montrent des fans ordinaires, des enfants, des femmes suppliant la police de l’aider parce qu’ils faisaient partie de ces gars locaux qui étaient antagoniste et énergique. La police a riposté en lançant des gaz lacrymogènes.

“Vous pouviez sentir que les supporters de Liverpool à l’intérieur du stade étaient très préoccupés par ce qui se passait à l’extérieur, il n’y avait pas d’ambiance, c’était si plat, il n’y avait pas d’ambiance festive. Je connais beaucoup de membres du personnel du club qui avaient des billets et ne pouvaient pas obtenir et ce sont des billets qu’ils ont reçus de Liverpool. L’ami d’Andy Robertson n’a pas pu entrer avec un billet du joueur lui-même.

“La réaction à la stratégie défectueuse était d’être antagoniste plutôt que de pivoter et de soulager la pression et le chaos qui se produisaient.”

‘Chaos total et mauvaise organisation. Les fans méritent des réponses ‘

Vinny O’Connor, journaliste de Sky Sports News

“Quand nous sommes arrivés au stade, un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi, c’était le chaos total.

“Le haut de l’escalier que nous utilisions normalement pour accéder au hall extérieur pour nous faire passer devant l’enceinte de la télévision était bloqué par des barrières de sécurité. L’escalier était plein de fans frustrés qui ne recevaient aucune indication sur la façon dont ils pourraient accéder aux tourniquets, étant donné qu’il n’y avait aucun moyen de traverser ce qui serait normalement un point d’accès.Avec l’accumulation de personnes sur les marches, la situation était loin d’être sûre.

“Alors que nous marchions pour trouver un chemin vers le hall extérieur, les restes de gaz lacrymogène dans l’air ont commencé à piquer les narines et à faire pleurer les yeux, tandis que les fans au bord de la route souffraient bien pire, faisant face aux effets complets de respirer les fumées.

“À ce stade, alors que nous approchions d’un autre ensemble de barrières de sécurité, un goulot d’étranglement avait été créé, les fans étant regroupés dans un espace étroit pour que les contrôles des billets soient effectués. Ce n’était pas une expérience confortable avec le poids des personnes derrière vous et encore une fois un situation qui aurait pu être évitée, il n’était pas nécessaire de créer un tel goulot d’étranglement dans une rue large.

“Pensant que cela irait mieux une fois les barrières franchies, nous avons vu des habitants sauter par-dessus les barrières et fuir la police et la sécurité du stade, ainsi que le chaos aux tourniquets avec des fans pris dans des conditions difficiles et l’entrée soit refusée ou les portes d’entrée simplement fermées.

“Par la suite, nous avons découvert que l’un des fans dont le billet était considéré comme faux faisait partie de la fête d’Andy Robertson. Étant donné que le billet a été fourni par Liverpool, il s’agissait clairement du véritable article.

“J’avais un ami et son fils adolescent coincés dehors pendant plus de deux heures, incapables de comprendre pourquoi ils ont failli rater un match qui les a tellement excités lorsqu’ils ont obtenu leurs billets pour le scrutin.

“J’ai vu d’anciens joueurs dans le domaine des médias effrayés pour la sécurité de leurs proches pris à l’extérieur dans les problèmes aux tourniquets ainsi que dans les tactiques brutales de la police.

“J’ai reçu des messages d’un policier en service disant qu’il était simplement reconnaissant que personne n’ait été gravement blessé.

“A aucun moment, je n’ai vu de mauvaise conduite de la part des fans. Il y avait de la colère face à la façon dont ils étaient traités, mais cela ne s’est pas transformé en ennuis.

“Au lieu de cela, des gaz lacrymogènes ont été déployés pour résoudre un problème qui était de la propre fabrication des autorités.

“La mauvaise organisation a été le principal facteur à l’origine des problèmes au Stade de France et les supporters ont constaté à quel point la situation peut être inquiétante. Maintenant, ils méritent des réponses et des actions, car ce n’est pas l’objet de l’événement phare de l’UEFA.”

Étiez-vous là? Partagez votre expérience avec nous dans notre blog de réaction