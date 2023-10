Chaos dans l’avion easyJet alors que les passagers font caca sur le sol, provoquant l’annulation du vol et laissant les vacanciers bloqués

Le CHAOS a éclaté dans un avion d’easyJet après qu’un passager ait « déféqué » sur le sol, annulant le vol et laissant les vacanciers bloqués.

Des images ont montré du papier toilette éparpillé sur le passage d’un avion qui devait voler de Tenerife à Londres Gatwick dimanche soir.

Du papier toilette était éparpillé sur la passerelle de l’avion Crédit : X/Twitter/kittystreekx

Des passagers furieux se sont retrouvés bloqués dimanche soir Crédit : X/Twitter/kittystreekx

Une autre vidéo prise par un passager montre le capitaine informant les vacanciers que le vol devait être annulé et reprogrammé au lendemain matin.

Les passagers furieux du vol EZY8054 avaient déjà été confrontés à plusieurs heures de retard dimanche soir, rapporte MailOnline.

Et ils ont été confrontés à une misère encore plus grande lorsqu’on leur a dit qu’easyJet n’était pas en mesure de trouver des chambres dans la région, laissant beaucoup de gens se débattre pour essayer de trouver leur propre logement pour la nuit.

Les passagers auraient initialement été transférés dans un avion différent, plus petit, et les clients auraient reçu un bon de 500 £ pour quitter le vol.

Mais comme personne n’a accepté l’offre, les vacanciers ont dû subir de nouveaux retards alors que le personnel déposait leurs bagages sur des vols alternatifs à destination de Gatwick.

Les clients devaient plutôt rentrer chez eux à 15 heures lundi.

Les passagers furieux se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur colère face à cette épreuve.

L’un d’entre eux a déclaré : « C’est vraiment bien de la part d’easyJet de retarder le vol de 3,5 heures sans communication, puis de décider de l’annuler complètement parce que quelqu’un s’est fait foutre sur le sol des toilettes.

« Je ne pouvais littéralement pas inventer cette merde. »

Un deuxième s’est plaint : « On nous a donc donné l’excuse d’avoir déféqué dans des toilettes pour la raison d’un vol ANNULÉ ?! »

Un porte-parole d’easyJet a déclaré : « easyJet peut confirmer que le vol EZY8054 reliant Tenerife à Londres Gatwick hier soir a été retardé pendant la nuit car l’avion nécessitait un nettoyage supplémentaire.

« Nous avons fait tout notre possible pour minimiser l’impact de la perturbation sur nos clients, en leur fournissant l’hébergement et les repas à l’hôtel, et le vol doit décoller cet après-midi.

« La sécurité et le bien-être de nos clients et de notre équipage sont la priorité absolue d’easyJet et bien que cela soit hors de notre contrôle, nous souhaitons présenter nos excuses aux clients pour la gêne occasionnée. »

Cela survient après qu’un avion a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence le mois dernier après que la diarrhée extrême d’un passager ait été considérée comme un « risque biologique ».

Un passager du vol a révélé que le désinfectant à la vanille avait aggravé l’odeur avant que le personnel ne soit obligé de déchirer tout le tapis.