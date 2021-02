WASHINGTON – La confusion a envahi le parquet du Sénat tout au long de samedi après-midi alors que la chambre votait pour permettre l’examen des témoins, une décision qui a finalement été annulée quelques heures plus tard lorsqu’un accord garantissait qu’aucun témoin ne serait appelé.

Le moment a été l’un des plus conflictuels et chaotiques de la chambre tout au long du procès de destitution de l’ancien président Donald Trump, mais ce n’était pas le seul.

Il y avait des sénateurs en colère et de multiples perturbations.

En tant que directeur de la maison, le représentant Jamie Raskin, D-Md., A déclaré au Sénat qu’il aimerait que le représentant Jaime Herrera Beutler, R-Wash., Témoigne en tant que témoin au procès, le sénateur Lindsey Graham a secoué la tête. avant de mettre sa main sur son front.

Alors que les sénateurs commençaient à voter sur la question de savoir si des témoins seraient autorisés à être appelés, beaucoup se sont séparés en petits groupes.

Les sens Pat Toomey et Ben Sasse, deux républicains que l’on pense être des voix potentielles pour condamner Trump, se sont consultés pendant plusieurs minutes. Sasse a voté oui aux témoins, tandis que Toomey a voté non.

Le sénateur Ron Johnson du Wisconsin, un allié fidèle de Trump qui s’est opposé à la tenue du procès pour des raisons constitutionnelles, a semblé contrarié par son collègue républicain Mitt Romney de l’Utah, qui est assis à proximité dans la chambre et a voté pour autoriser les témoins. Alors qu’ils votaient, Johnson se tourna vers Romney, visiblement bouleversé, et le désigna du doigt. Les deux allaient et venaient pendant plusieurs instants, chacun avec des voix élevées.

Après que la chambre eut voté pour considérer les témoins, la confusion a pris le dessus.

Les sénateurs se sont regroupés en petits groupes.

Graham, qui avait changé son vote pour approuver les témoins, a semblé frustré et s’est réuni avec plusieurs autres républicains, expliquant les prochaines étapes. Le républicain de Caroline du Sud avait menacé d’appeler un certain nombre de témoins controversés si les démocrates ouvraient la porte à des citations à comparaître.

Après une pause, un accord a été annoncé qu’aucun témoin ne serait appelé. Mais les perturbations ont continué sur le sol.

Le sénateur Mike Lee, R-Utah, s’est opposé à la description par les directeurs de la Chambre de son appel téléphonique avec Trump le 6 janvier. Le président avait appelé Lee, dans l’intention de joindre le sénateur Tommy Tuberville, et Lee avait passé le téléphone à l’Alabama. Républicain.

Les responsables de la mise en accusation avaient décrit l’appel adressé à Lee comme faisant partie des pressions exercées sur les législateurs pour qu’ils s’opposent à davantage de votes électoraux et avaient initialement déclaré que l’appel avait été lancé avant la publication par Trump d’un tweet attaquant le vice-président Mike Pence. Mais Tuberville a déclaré aux journalistes qu’il devait raccrocher à Trump parce que Pence était évacué de la chambre, ce qui aurait signifié que Trump était conscient du danger pour Pence alors qu’il tweetait des attaques contre lui.

Le bureau de Lee a précisé que l’appel au sénateur est intervenu après le tweet de Trump, affirmant que Lee avait reçu un appel de quatre minutes de la Maison Blanche à 14 h 26 le 6 janvier. Le tweet de Trump est arrivé à 14 h 24.

Lee, qui avait griffonné des notes lors de la présentation des gérants de la Maison, s’est réveillé à la mention de son nom. Lorsque le représentant David Cicilline, DR.I., a mentionné pourquoi Trump avait appelé des sénateurs, Lee a levé la main droite dans ce qui semblait être une expression d’incrédulité.

Plus tard, alors que les directeurs de la Chambre poursuivaient leurs plaidoiries, plusieurs objections ont suspendu leurs présentations. Les sénateurs républicains ont commencé à atteindre la fin de leur patience avec le procès lorsque la controverse a éclaté sur les preuves présentées par la responsable de la mise en accusation, la représentante Madeleine Dean, D-Pa. Certains sénateurs républicains étaient au téléphone et le sénateur John Cornyn, du R-Texas, a déclaré à un volume audible pour les journalistes qu’il «ne pouvait pas croire ce qu’elle venait de dire».