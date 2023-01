Chaos au sommet du sondage de basket-ball masculin AP; L’état brûlant du Kansas poursuit son ascension

Houston est de retour au n ° 1 en Sondage Associated Press Top 25 du basketball universitaire masculin pour la deuxième fois cette saison, tandis que Kansas State a poursuivi son départ étonnamment fort en passant du non classé au bord du top 10.

Les Cougars ont reçu 34 des 60 votes de première place lors du sondage de lundi pour revenir au sommet après un séjour de deux semaines là-bas plus tôt cette saison. Le Kansas a terminé deuxième et a obtenu 22 votes pour la première place, tandis que Purdue est passé du n ° 1 au n ° 3 et a obtenu les quatre autres votes pour la première place après avoir subi sa première défaite à Rutgers la semaine dernière.

Avant cette saison, les Cougars (16-1) n’avaient pas été n ° 1 depuis les jours de haut vol “Phi Slama Jama” des années 1980.

“Chaque équipe, il suffit de les amener parce qu’elles sont toutes différentes”, a déclaré l’entraîneur de Houston, Kelvin Sampson. après la victoire de dimanche à Cincinnati. “Notre ADN reste le même, mais les visages changent. … Au fur et à mesure que la saison avance, les gars deviennent de mieux en mieux.”

Kansas State est passé au 11e rang après une semaine impressionnante avec deux victoires sur la route contre des adversaires classés sous l’entraîneur de première année Jerome Tang. Sélectionnés pour terminer derniers du Big 12 à 10 équipes, les Wildcats a marqué 116 points au Texas ensuite a devancé Baylor 97-95 en prolongation.

Cela a aidé Kansas State (14-1) à atteindre son meilleur départ depuis la saison 1958-59, tout en ramenant les Wildcats dans le Top 25 AP pour la première fois depuis la fin de la saison 2018-19.

“Nous n’essayons pas de prouver que les sceptiques (ont tort)”, a déclaré Tang après la victoire de Baylor. “Nous essayons simplement de continuer à croire en nous-mêmes … C’est un grand accomplissement pour ces jeunes hommes. Mais rien de tout cela n’a d’importance si nous pondons un œuf le prochain match, n’est-ce pas?”

LE NIVEAU SUPÉRIEUR

L’Alabama et le Tennessee ont donné à la Conférence du Sud-Est une paire d’équipes parmi les cinq meilleures, le Crimson Tide revenant au n ° 4 pour la première fois depuis qu’il y a passé une semaine en décembre et les Volontaires atteignant leur sommet de la saison au cinquième rang.

Le Connecticut, l’UCLA, Gonzaga, l’Arizona et le Texas complètent le top 10, les Longhorns perdant quatre places après une semaine tumultueuse qui comprenait le licenciement de l’entraîneur Chris Beard alors qu’il fait face à une accusation de violence familiale conjugale.

EN HAUSSE

L’État de l’Iowa n ° 14 a grimpé de neuf places après des victoires sur la route contre l’Oklahoma et n° 17 TCU. Le n ° 12 Xavier a gagné six places après avoir poussé sa séquence de victoires à neuf matchs. En tout, 10 équipes ont grimpé depuis le sondage de la semaine dernière.

GLISSEMENT

Le n ° 24 Duke a subi la plus grosse chute de la semaine, perdant huit places après une défaite fulgurante dans l’État de Caroline du Nord suivie par une courte victoire au Boston College. Miami n ° 16 et Wisconsin n ° 18 ont rejoint l’Arizona et le Texas en perdant quatre places. En tout, neuf équipes ont chuté du classement de la semaine dernière.

STATUS QUO

TCU et le Missouri n ° 20 ont été les seules équipes à conserver leur position de la semaine dernière.

BIENVENUE

Alors que l’État du Kansas a attiré l’attention sur les nouveaux ajouts de la semaine, le Big East a ajouté deux équipes avec le n ° 19 Providence et le n ° 25 Marquette rejoignant le sondage. Il s’agissait de la première apparition cette année pour les Frères et de la deuxième pour les Golden Eagles.

Le n ° 23 de l’État de San Diego est également revenu pour un deuxième passage dans le scrutin cette année.

ADIEU (POUR L’INSTANT)

L’Indiana (n ° 15), Baylor (n ° 19), le Nouveau-Mexique (n ° 21) et l’État de l’Ohio (n ° 24) sont sortis du scrutin, les Bears de Scott Drew étant désormais non classés pour la première fois depuis le 2018-19 saison.

VEILLE DE LA CONFÉRENCE

Le Big 12 et la SEC avaient chacun cinq équipes classées pour diriger le pays, suivis du Big East avec quatre équipes. La Conférence de la côte atlantique en avait trois, tandis que le Big Ten et le Pac-12 en avaient chacun deux.

Les conférences American Athletic, West Coast et Mountain West ainsi que la Colonial Athletic Association avaient chacune une équipe classée.

LE TOP 25 AP

Votes pour la première place entre parenthèses :

Houston (34) Kansas (22) Purdue (4) Alabama Tennessee UConn UCLA Gonzague Arizona Texas État du Kansas Xavier Virginie État de l’Iowa Arkansas Miami CGU Wisconsin Providence Missouri Auburn Col de Charleston État de San Diego Duc Marquette

Reportage de l’Associated Press.

