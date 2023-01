Chaos alors que les enseignants font la grève pour renvoyer jusqu’à 4,5 MILLIONS d’élèves de 23 000 écoles… voyez si votre enfant est affecté

LES FAMILLES font face au chaos cette semaine alors que jusqu’à 4,5 MILLIONS d’élèves devraient être renvoyés chez eux grâce à des grèves perturbatrices des enseignants.

Plus de 23 000 écoles fermeront mercredi lors de la plus grande journée d’action syndicale depuis une décennie.

Jusqu’à 150 000 enseignants pourraient être en grève mercredi Crédit : PA

Cela survient alors que les membres du National Education Union (NEU) en Angleterre et au Pays de Galles exigent des augmentations de salaire supérieures à l’inflation.

Les chiffres suggèrent que jusqu’à 150 000 enseignants pourraient être en grève ce jour-là.

90% des 300 000 membres du NEU ont voté pour le débrayage de mercredi, le taux de participation était de 53%.

La plupart des écoles touchées seront complètement fermées car elles ne sont pas sûres pour les enfants si une école manque de personnel, a rapporté le Times.

Mais d’autres seront partiellement ouverts aux élèves prioritaires, y compris les jeunes vulnérables, les élèves en année d’examen et les enfants des travailleurs clés.

Consultez la liste complète des fermetures d’écoles de mercredi ici pour voir si votre enfant est concerné.

L’action sera le premier des sept jours de grève chaotique prévus par les enseignants furieux du NEU en Angleterre et au Pays de Galles en février et mars.

Le 1er février, le personnel scolaire d’Angleterre et du Pays de Galles organisera son premier débrayage.

Ensuite, les grèves se poursuivront sur une base régionale les 14 et 28 février et les 1er et 2 mars.

Enfin, des débrayages nationaux en Angleterre et au Pays de Galles auront lieu les 15 et 16 mars.

Les parents et les tuteurs ont droit à un congé si les dispositions normales ne sont pas respectées, mais il appartiendrait à l’employeur de payer ce congé.

On pense qu’environ 32 000 enseignants se sont inscrits pour rejoindre le NEU depuis l’annonce de la grève le 16 janvier – tous les nouveaux membres sont éligibles pour se retirer.

Kevin Courtney, co-secrétaire général du syndicat, a déclaré que les dirigeants rencontreraient la secrétaire à l’Éducation Gillian Keegan dans un effort de “dernière chance” pour éviter une grève.

Une source proche de Mme Keegan a déclaré à l’agence de presse PA qu’elle profiterait de la réunion pour réitérer son appel du week-end aux enseignants afin qu’ils informent les écoles s’ils envisagent de faire grève.

En vertu des règles de grève actuelles, les enseignants n’ont aucune obligation d’informer les écoles qu’ils quittent.

Les membres des syndicats d’enseignants NASUWT et NAHT ne sont pas en grève.

Le débrayage mercredi verra également 500 000 autres travailleurs rester chez eux dans des scènes assimilées à une grève générale.

Les conducteurs de train, les fonctionnaires, les professeurs d’université, les chauffeurs de bus et même les agents de sécurité accrocheront tous leurs uniformes en rangées au-dessus du salaire.