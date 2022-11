Chaos alors que les aéroports espagnols se FERMENT par crainte d’une fusée chinoise incontrôlable de 21 tonnes qui s’effondre sur Terre pourrait écraser un avion

PLUSIEURS aéroports espagnols ont fermé leur espace aérien en raison d’une fusée chinoise incontrôlable de 21 tonnes qui s’effondre sur Terre et qui pourrait écraser un avion.

Les vols à destination et en provenance de Barcelone, Tarragone, Ibiza et Reus sont connus pour avoir été bloqués et d’autres régions, dont La Rioja et Castille et Leon, ont également fermé leurs portes.

Plusieurs aéroports espagnols ont été contraints de fermer en raison d’une fusée chinoise incontrôlable Crédit : Getty

Fusée Longue Marche-5B Y4 transportant le module de laboratoire chinois Mengtian lors de son lancement lundi Crédit : Getty

La mesure devrait durer environ 40 minutes, bien que des rapports locaux indiquent la possibilité que des endroits comme Ibiza pourraient être affectés jusqu’à trois heures.

Un porte-parole de l’Agence de protection civile de Catalogne a confirmé : “En raison du risque associé au passage de l’objet spatial CZ-5B traversant l’espace aérien espagnol, les vols ont été complètement restreints de 9h38 à 10h18 en Catalogne et dans d’autres communautés.

“Les aéroports et d’autres organisations ont déjà été informés.”

Les contrôleurs aériens espagnols ont tweeté : “Eurocontrol nous a informés de la rentrée non contrôlée d’une fusée chinoise dans l’atmosphère terrestre.

“Le taux zéro a été établi pour certaines parties de l’espace aérien espagnol et cela pourrait affecter le trafic aérien en raison de retards et de détournements.”

La Chine a lancé lundi la troisième et dernière pièce de sa nouvelle station spatiale Tiangong – et des avertissements ont été émis concernant le retour du corps de la fusée de 23 tonnes sur Terre, l’Espagne étant identifiée comme l’un des pays sur son chemin.

Certains passagers aériens auraient été informés des fermetures de l’espace aérien espagnol après avoir déjà embarqué pour le décollage.

Les débris de la fusée devaient briser l’atmosphère samedi, selon des experts de l’aérospatiale qui se démènent pour déterminer son chemin de retour.

Cela a suscité des demandes d’informations supplémentaires de la part des autorités chinoises.

Gregory Henning, chef de projet au Center for Orbital Debris and Reentry Studies (CORDS) de The Aerospace Corporation, a suggéré qu’il y avait encore trop d’incertitude dans les données et les modèles pour faire une prédiction.

“Alors que l’altitude du corps de la fusée diminue et que la rentrée approche, la fenêtre se rétrécira et commencera à révéler des emplacements qui ne seront pas le site d’atterrissage”, a déclaré Henning au Daily Mail.

“Mais l’emplacement exact ne sera pas connu tant qu’il n’y sera pas entré.”

Le dernier dysfonctionnement de la fusée reflète un crash en juillet après que les débris spatiaux d’un précédent lancement chinois se sont effondrés dans l’océan Indien près de la Malaisie.

À l’époque, les experts n’ont pas révélé son emplacement exact, craignant qu’il n’ait pu toucher une ville ou un village peuplé.

Mais alors que les grandes villes semblent à nouveau à l’abri des chutes de débris à cette occasion, Henning a suggéré que “88% de la population mondiale vit dans ces limites de latitude à risque” de la zone d’atterrissage prévue du booster.

Cependant, les chances qu’un individu soit affecté seraient d’environ six sur 10 billions.