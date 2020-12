Les passagers atterrissant à Adélaïde en provenance de Sydney étaient furieux et désemparés lorsqu’ils ont été forcés de s’isoler six heures avant que la politique n’entre en vigueur.

Des milliers de personnes se sont précipitées pour entrer dans la ville avant 23 h 59 dimanche après que le premier ministre Steven Marshall a annoncé que les résidents du Grand Sydney seraient forcés de s’isoler chez eux pendant 14 jours au-delà de cette heure.

Mais les passagers arrivant sur un vol à 18 heures ont déclaré qu’ils avaient quand même été contraints à l’isolement, six heures plus tôt.

The Great Escape: Des milliers de personnes ont quitté l’aéroport de Sydney dimanche pour éviter les restrictions

Beaucoup ont pleuré à l’aéroport alors que leurs plans de Noël étaient détruits.

Un résident de Sydney qui a atterri à Adélaïde dimanche après-midi a déclaré au Daily Mail Australia qu’il s’agissait d’un « carnage absolu » et que les règles semblaient changer à la seconde.

Il a déclaré que la police semblait manquer de ressources et qu’il semblait y avoir un manque total de communication entre le gouvernement et les agents sur le terrain.

On a demandé au résident de passer un test à l’aéroport et de s’isoler jusqu’à ce que le résultat soit négatif.

Dimanche, la Nouvelle-Galles du Sud a signalé dimanche 30 autres cas de coronavirus, dont 28 liés à l’Avalon RSL et à l’Avalon Bowlo et les deux autres supposés être connectés au même cluster.

Le nombre total de cas connus en Nouvelle-Galles du Sud est maintenant passé à 70, mais les autorités sanitaires sont encouragées par le fait qu’il n’y a eu aucune preuve d’ensemencement massif en dehors de la communauté des plages du nord.

Les responsables de la santé se précipitent pour trouver la source du cluster qui a émergé mercredi.

Le quartier Northern Beaches de Sydney est verrouillé et le reste de la ville a été invité à restreindre les déplacements.

Le Premier ministre Berejiklian a exhorté les résidents à porter des masques dans les transports en commun et dans les espaces où la distanciation sociale n’est pas possible, comme les magasins et les supermarchés. Sur la photo: files d’attente pour les tests à Bondi