Chaos à la Chambre : le plaidoyer de McCarthy

WASHINGTON –

Ce fut le moment extraordinaire qui a amené les républicains de la Chambre au bord du gouffre – et finalement le moment où ils ont retrouvé le chemin du retour.

À une voix près de devenir président de la Chambre, le républicain californien Kevin McCarthy s’est levé de sa chaise et a marché dans l’allée centrale jusqu’au fond de la chambre. Il approchait de minuit et il avait déjà perdu 13 voix pour l’orateur en quatre longues journées. La salle est devenue presque silencieuse lorsqu’il est devenu évident que le chef du GOP demandait maintenant – suppliant, vraiment – ​​le représentant de Floride explosif, fanfaron et provocateur Matt Gaetz de changer son vote de “présent” à “McCarthy”.

Gaetz, qui avait lancé des insultes personnelles à McCarthy quelques heures plus tôt à la Chambre, a dit non.

McCarthy redescendit lentement l’allée, seul, la tête penchée vers le sol. Mais il se retourna lorsqu’il entendit une bousculade derrière lui. Le représentant de l’Alabama, Mike Rogers, un allié républicain de McCarthy, avait confronté Gaetz avec colère, lui disant qu’il regretterait sa décision. Les législateurs sur le sol ont crié d’incrédulité alors que Rogers était retenu par un collègue.

McCarthy recula pour s’assurer que la dispute était terminée, puis retourna à sa chaise, vaincu.

Il a perdu le 14e vote. Les alliés ont décidé d’ajourner brusquement la Chambre, leur unité espérée semblant s’effondrer.

Puis les esprits se sont refroidis. Et en moins d’une heure, McCarthy et ses alliés avaient persuadé ses autres adversaires restants de voter également “présents”, réduisant le nombre total de votes nécessaires pour que McCarthy gagne et lui attribuant la présidence tôt samedi matin – après un historique, remarquable et quelque peu étonnante semaine de votes répétés.

“J’espère qu’une chose est claire”, a déclaré McCarthy lorsqu’il a finalement pris le marteau après 1 heure du matin. “Je n’abandonne jamais.”

Le chaos sur le sol de la Chambre est survenu exactement deux ans après l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021. Au cours d’une session de fin de soirée après cette attaque, McCarthy l’a qualifiée de “journée la plus triste que j’aie jamais eue” en tant que membre du Congrès. Dans les jours qui ont suivi, McCarthy a accusé le président de l’époque, Donald Trump, d’avoir encouragé ses partisans qui ont attaqué le bâtiment et interrompu la certification du président Joe Biden. Mais quelques semaines plus tard, McCarthy s’est rendu pour voir Trump en Floride et a fait amende honorable.

La scène de vendredi était un autre type de chaos – mais c’était un moment de boucle pour les républicains, qui avaient cédé les deux chambres du Congrès et la présidence aux démocrates après la violente insurrection. Alors que beaucoup d’entre eux ont dénoncé Trump à l’époque, la visite de McCarthy en Floride l’a ramené dans le giron, et l’ancien président travaillait au téléphone vendredi soir, appelant Gaetz et les autres récalcitrants.

“Il était avec moi depuis le début”, a déclaré McCarthy après le vote final, notant également les appels téléphoniques de Trump.

Alors que la Chambre des États-Unis est souvent bruyante, les événements de la semaine étaient presque surréalistes : vote après vote, défaite après défaite et succès éventuel après avoir éliminé des opposants apparemment intransigeants.

McCarthy avait besoin de deux votes supplémentaires avant le décompte du vendredi soir, qui n’a commencé qu’à 22 heures, suffisamment tard pour donner à deux de ses partisans – l’un dont la femme avait accouché cette semaine-là et un autre qui était malade – le temps de retourner à Washington. McCarthy et ses alliés semblaient confiants en entrant, mais au fur et à mesure que les votes s’écoulaient, il est devenu clair qu’il en manquerait un.

Deux des lieutenants les plus proches de McCarthy, le représentant de Caroline du Nord Patrick McHenry et le représentant de Louisiane Garrett Graves, se sont assis de chaque côté de Gaetz pendant le vote, Graves étant à un moment donné à genoux. Mais Gaetz n’a pu être influencé que partiellement et s’est levé pour dire “présent” lorsque l’appel nominal a atteint son nom. Ce n’était pas suffisant, et McCarthy l’a approché juste avant le déclenchement du vote, les caméras C-SPAN suivant son court voyage.

Gaetz pointait avec colère McCarthy pendant la conversation. Mais le représentant du Colorado, Ken Buck, un partisan de McCarthy qui se tenait à proximité, a déclaré que l’échange entre les deux hommes était agréable et que McCarthy lui avait simplement demandé de modifier son vote. Gaetz a déclaré que son vote “actuel” était aussi loin qu’il allait, a déclaré Buck.

McCarthy a déclaré par la suite que Gaetz avait finalement “amené tout le monde là-bas au point que personne n’a voté contre moi”, persuadant certains de ses collègues de voter “présents” également. Au final, aucun républicain n’a voté contre McCarthy.

Ils voulaient “rendre cette conférence unie et travailler ensemble”, a déclaré McCarthy.



Les rédacteurs d’Associated Press Kevin Freking, Farnoush Amiri et Lisa Mascaro ont contribué à ce rapport.