Chaos à la Chambre des États-Unis alors que les extrémistes républicains bloquent la nomination de Kevin McCarthy comme nouveau président | Nouvelles américaines

Les républicains ont été plongés dans la tourmente après que des membres extrémistes ont bloqué à plusieurs reprises la nomination d’un nouveau président de la Chambre des représentants.

Les patrons républicains avaient prévu de remplacer Démocrate conférencier Nancy Pelosi avec le chef du parti Kevin McCarthy après avoir lutté contre le contrôle de la Chambre lors des récentes élections de mi-mandat

Mais le processus généralement simple a été bouleversé mardi lorsqu’un caucus de républicains de droite a présenté son propre candidat, Jim Jordan.

Le soutien du groupe à M. Jordan – qui a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas du poste – signifiait que M. McCarthy ne pouvait pas obtenir suffisamment de voix de son parti pour remporter le vote.

C’est la première fois en 100 ans qu’un candidat à la présidence de la Chambre n’est pas nommé lors du premier vote.

Image:

Jim Jordan a été présenté comme une alternative par les rebelles républicains



Le groupe à l’origine de la rébellion – le caucus ultraconservateur de la liberté – est généralement un ardent défenseur de l’ancien président Donald Trumpqui a précédemment soutenu M. McCarthy pour le président de la Chambre.

Cependant, des personnalités, dont le représentant de la Floride, Matt Gaetz, se sont publiquement prononcées contre le choix de M. Trump.

Après trois tours de scrutin non concluants, la Chambre des représentants s’est ajournée sans choisir de nouveau président, empêchant la Chambre de mener à bien ses activités habituelles jusqu’à ce qu’un nouveau président soit choisi.

Sans président, la Chambre ne peut pas se former pleinement et ne peut pas assermenter ses membres, nommer ses présidents de commission et s’engager dans des débats en salle.

La Chambre devrait se réunir à nouveau mercredi, M. McCarthy insistant sur le fait qu’il n’abandonnera pas.

“Cela n’arrivera pas”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il reculerait.

Cependant, les rebelles n’ont montré aucun signe de céder non plus, le résistant républicain Bob Good déclarant: “Kevin McCarthy ne sera pas un orateur.”