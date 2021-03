Chaos à Heathrow alors que les passagers font la queue pendant SIX HEURES au contrôle des passeports

Le chaos a frappé l’aéroport d’Heathrow la nuit dernière alors que les passagers faisaient la queue pendant six heures pour passer le contrôle des passeports sans distance sociale, nourriture ou eau alors que seulement deux membres du personnel occupaient 10 bureaux.

On pense que dix vols sont arrivés à proximité les uns des autres à l’aéroport, car le hall d’immigration du terminal 2 est rempli de personnes qui fâchent que seuls deux fonctionnaires soient de service au comptoir des passeports pour vérifier leurs documents.

Les passagers en colère ont été rendus furieux alors qu’ils faisaient la queue pendant des heures pour passer les contrôles aux frontières, avec un avertissement: « C’est ainsi que vous propagez le virus. »

Les passagers ont posté des images du chaos alors qu’ils se tenaient près les uns des autres dans une file d’attente tentaculaire et géante, qu’ils ont décrite comme se déplaçant « plus lentement que le rythme de l’escargot » ou « ne bougeant pas du tout ».

Certains se sont plaints d’avoir été contraints de se tenir aux côtés des passagers des pays de la liste rouge, qui doivent se rendre dans des hôtels de quarantaine mais se mêlent à ceux qui ont voyagé de pays ne figurant pas sur la liste pendant qu’ils attendaient.

L’aéroport d’Heathrow a imputé la responsabilité des retards au ministère de l’Intérieur, affirmant que les bureaux des forces frontalières n’étaient pas suffisamment dotés pour gérer les arrivées et les contrôles Covid-19.

Un porte-parole de l’aéroport a déclaré aujourd’hui: « Les forces frontalières doivent continuer à maintenir des ressources adéquates et des processus efficaces pour éviter des temps d’attente inacceptables ».

Les passagers ont été rendus furieux alors qu’ils ont attendu plus de six heures pour passer les contrôles aux frontières à l’aéroport d’Heathrow dimanche soir.

Une femme a déclaré que la file d’attente était « l’enfer sur terre » alors qu’ils attendaient de passer le contrôle aux frontières dimanche soir. Certains sont restés « en larmes » pendant qu’ils attendaient

L’aéroport d’Heathrow a été qualifié de « honte » pour les files d’attente, mais le hub a déclaré que les retards étaient la faute du ministère de l’Intérieur, car il ne fournissait pas suffisamment de personnel des forces frontalières pour faire face aux arrivées.

Aura Radu, 24 ans, est arrivée sur un vol en provenance de Roumanie à 18 heures dimanche, mais a effectué le contrôle des passeports juste après minuit.

Elle a déclaré à MailOnline: « C’était comme un enfer sur terre. Des centaines d’entre nous ont dû attendre plus de six heures et lorsque nous avons demandé au personnel de sécurité ce qui se passait, ils ont simplement haussé les épaules. C’était horrible.

« Nous n’avions pas de nourriture, il faisait très chaud et beaucoup de passagers comme moi se sont presque évanouis. Nous avons supplié les fonctionnaires de nous donner de l’eau, ce qu’ils ont finalement fait.

« Il y avait des passagers de pays de la liste rouge et d’autres qui ne l’étaient pas, tous se mélangeant. C’était un chaos complet, une pagaille totale.

Le personnel a distribué de l’eau aux passagers retardés, mais ils disent qu’il n’y avait pas de nourriture et pas de place pour la distanciation sociale. Une personne a averti: « C’est ainsi que vous propagez le virus »

Avec la file d’attente se déplaçant à un « pas d’escargot », de nombreux passagers ont eu recours à s’asseoir par terre et à attendre un peu de mouvement

La plupart des cabines de contrôle des passeports étaient vides la nuit dernière, bien que des centaines de passagers aient été obligés d’attendre pour sortir de l’aéroport.

Petre Stanaringa a déclaré: « Folie absolue, des milliers de personnes en file d’attente depuis plus de 3 heures maintenant, c’est ainsi que vous propagez le virus! »

Un autre passager a tweeté hier soir: « Nous attendons le contrôle des passeports au terminal 2 d’Heathrow depuis plus de quatre heures.

«Aucune explication fournie. La file d’attente a cessé de bouger au cours des 30 dernières minutes, il n’y a que deux agents vérifiant les passeports sur au moins 10 bureaux.

Un utilisateur de Twitter a publié une photo du chaos avec le message: « L’état de #heathrow hier a passé 6 heures à faire la queue au contrôle de l’immigration.

« Merci mon Dieu pour les gars avec des haut-parleurs et les gens sympathiques autour de moi – probablement attrapé Covid tho. Que s’est-il passé @HeathrowAirport?! De quoi vous donner envie de ne plus jamais voyager.

Tom Warwick a posté: « À quoi sert un hôtel de quarantaine, si Heathrow récupère tout le monde dans une pièce pendant 5 heures sans véritable ségrégation avant la mise en quarantaine.

« J’ai passé cinq heures à côté d’une femme qui a été signalée comme liste rouge et emmenée à la hâte au bureau final. L’échec d’Heathrow à planifier et installer les systèmes.

Les utilisateurs de Twitter, Roger Hooker, ont posté à côté d’une photo de la file d’attente dans le hall de l’immigration: «Rendez-vous à @HeathrowAirport des scènes terribles dans le terminal 2….

Ioana Dinca, une autre passagère frustrée, a fulminé sur Twitter: « C’est la file d’attente devant moi – rien n’a bougé pendant 30 minutes !!! Les gens sont fatigués et affamés et personne ne semble en assumer la responsabilité… une manière horrible de traiter les gens.

Mme Radu a révélé que le retard dans le hall d’immigration d’Heathrow signifiait qu’elle avait raté son train de retour à Reading et qu’elle avait été forcée de prendre un taxi, ce qui lui coûtait plus de 50 £. Elle n’est rentrée chez elle qu’à 3 heures du matin.

Heathrow a présenté ses excuses pour le « stress et la frustration » subis par les passagers, qui ont exprimé des inquiétudes quant à la propagation du Covid-19 dans la file d’attente

Elle a fâché: « Je comprends que des contrôles approfondis doivent être effectués sur les tests Covid, les formulaires de localisation de passagers et d’autres choses.

«Mais l’aéroport doit avoir un meilleur système en place. Comment pouvez-vous avoir seulement deux personnes s’occupant de nombreux passagers, cela pousse l’inefficacité à l’extrême.

Mme Radu, qui travaille dans les ressources humaines, a demandé à la direction d’Heathrow de la rembourser ainsi que tous les autres passagers qui ont été forcés de débourser de l’argent supplémentaire pour rentrer chez eux.

Elle a déclaré: « Heathrow devrait s’excuser auprès de nous tous et nous rembourser ce que nous avons dû payer. Les passagers ont manqué des trains, des correspondances aériennes et beaucoup se sont retrouvés bloqués en raison de leur incompétence.

Un porte-parole d’Heathrow a déclaré ce matin: « Lorsque des mesures supplémentaires ont été mises en œuvre à la frontière, nous avons clairement indiqué que la mise en œuvre ne durait pas qu’un jour.

«Les forces frontalières doivent continuer à maintenir des ressources adéquates et des processus efficaces pour éviter des temps d’attente inacceptables pour les passagers à l’arrivée.

«Bien que nos équipes soient sur place pour soutenir les forces frontalières, il incombe au gouvernement de s’assurer que leurs processus sont correctement gérés.

MailOnline a contacté le Home Office pour un commentaire.