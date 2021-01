Le 26 janvier 1950, l’Inde est devenue une nation républicaine, un pays où le pouvoir suprême appartient aux citoyens et ils choisissent un représentant. Il est célébré comme un jour de fierté et d’honneur pour le pays et ses citoyens. Les habitants de l’Inde sont remplis de rien de moins que de fierté et de patriotisme en ce jour, car cela leur rappelle leur amour pour la patrie. Pour ressentir cet amour de près, nous avons préparé une liste de chansons patriotiques que vous voudrez peut-être écouter à l’occasion de la fête de la République 2021.

1. Connexion Aye Mere Watan Ke

Chantée par nul autre que la toujours polyvalente Lata Mangeshkar, cette chanson déclenche l’émotion et a tendance à vous submerger. En dépit d’être une chanson très ancienne, elle est toujours en tête de la liste de lecture des chansons patriotiques, année après année.

2. Bharat Humko Jaan se Pyara Hai

Cette belle composition du lauréat d’un Oscar AR Rahman, chantée par l’artiste Hariharan, est apaisante et pleine d’amour pour le pays. Faire ressortir instantanément votre côté patriotique, la chanson est un incontournable le jour de la République. On l’aime tellement que plusieurs artistes ont partagé leurs versions de la même chanson.

3. Maa Tujhe Salam

Autre composition d’AR Rahman, ce titre est féroce et apporte beaucoup d’énergie à l’auditeur. La chanson est chantée avec tendresse dans les stades avec d’immenses rassemblements.

4. Ae Watan

Tirée du film Raazi, cette chanson est douce et fait ressortir l’amour pour notre pays, souhaitant le bien-être de la nation. Par contraste, dans le film, l’espionne indienne l’enseigne aux enfants d’un autre pays, mais le pense pour son propre pays, l’Inde. Les paroles sont écrites par Gulzar.

5. Teri Mitti

Chanson populaire du film Kesari, Teri Mitti est immensément émouvante et semble être le verdict d’un soldat prêt à mourir pour la nation. Cette chanson apporte également le respect des forces de défense qui sont toujours prêtes à servir le pays de leur vie.

Bonne fête de la République à vous!