Chantez sur vos chansons préférées : Comment utiliser Apple Music Sing

Apple Music Sing est un nouveau mode karaoké qui permet aux abonnés de chanter sur leur musique préférée avec des paroles en temps réel et des voix réglables. Sing fait partie de la Service de diffusion Apple Music et il a fait ses débuts aux côtés de 50 listes de lecture dédiées. Voici ce dont vous avez besoin.

Un élément amusant de l’application Musique mise à jour est que vous pouvez chanter des duos et des voix de secours, avec des paroles animées séparément.

“L’expérience des paroles d’Apple Music est toujours l’une des fonctionnalités les plus populaires de notre service”, a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et Beats, dans un communiqué. “Nous savons déjà que nos utilisateurs du monde entier aiment suivre leurs chansons préférées, nous voulions donc faire évoluer cette offre encore plus loin pour permettre encore plus d’engagement autour de la musique à travers le chant. C’est vraiment très amusant, nos clients vont aimer.”

La fonctionnalité est disponible pour les abonnés Apple Music sur iPhone et iPad à l’heure actuelle. Il doit arriver le Boîte de diffusion Apple TV 4K plus tard en décembre, mais on ne sait pas encore si les appareils tiers seront pris en charge.

Lancez votre karaoké

Tout d’abord, la fonctionnalité n’est disponible que pour les utilisateurs qui exécutent iOS 16.2 sur iPad ou iPhone, et qui ont également la dernière version du Application Apple Musique.

Pour accéder à la fonction karaoké, vous devez d’abord ouvrir une chanson que vous souhaitez écouter, qu’elle provienne des listes de lecture Sing dédiées ou de n’importe quelle chanson de votre catalogue. Pour mémoire, chaque chanson que nous avons essayée jusqu’à présent fonctionne, tant qu’elle a des paroles en temps réel. Même ceux en Dolby Atmos.

Capture d’écran : Ty Pendlebury/Crumpe



Une fois votre chanson chargée, cliquez sur la bulle de dialogue dans le coin inférieur droit de l’écran de lecture pour afficher les paroles en temps réel.

Capture d’écran : Ty Pendlebury/Crumpe



En haut de l’écran, vous verrez un curseur de volume avec un microphone dessus – le faire glisser de haut en bas vous permet d’ajuster le niveau de la voix.

Et c’est tout. Il n’y a pas de support officiel pour les microphones ou même pour enregistrer vos efforts. Encore. Cependant, nous le mettrons à jour une fois que la version Apple TV sera sortie. Apple TV prendra-t-il en charge la télécommande Siri ? Ou un casque Bluetooth ? Qui sait. Apple n’a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de CNET.

Quel genre de sorcellerie est-ce?

Comment ça marche? Fondamentalement, les voix principales sont généralement mélangées au centre, elles sont donc faciles à supprimer avec la plupart des logiciels audio modernes. Mais il y a certainement plus que cela, car des chansons avec des voix dans les positions gauche, centrale et droite comme Doinosaur Jrs Feel the Pain ont également fonctionné dans nos tests.

Apple Music Sing est une autre fonctionnalité intéressante pour le service, qui compte plus de 90 millions de pistes, plus Dolby Atmos et de la musique sans perte. Le concurrent Spotify a 80 millions de chansons mais n’a pas encore de musique sans perte.

Au cas où vous vous poseriez la question, la chanson dans l’image promotionnelle d’Apple est Littoraldu musicien indépendant Mehro.