Chanteur country et acteur de « A Star Is Born » avait 88 ans

Kris Kristofferson, qui a connu le succès à la fois en tant qu’auteur-compositeur-interprète révolutionnaire de musique country et star du cinéma et de la télévision hollywoodienne, est décédé samedi chez lui à Maui, à Hawaï. Aucune cause du décès n’a été donnée, mais il a été décrit comme étant décédé paisiblement entouré de sa famille. Il avait 88 ans.

Sa famille a déclaré dans un communiqué : « C’est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle que notre mari/père/grand-père, Kris Kristofferson, est décédé paisiblement le samedi 28 septembre à la maison. Nous sommes tous très chanceux de passer du temps avec lui. Merci de l’aimer pendant toutes ces années, et quand vous voyez un arc-en-ciel, sachez qu’il nous sourit à tous. La déclaration a été faite au nom de l’épouse de Kristofferson, Lisa ; ses huit enfants, Tracy, Kris Jr., Casey, Jesse, Jody, John, Kelly et Blake ; et ses sept petits-enfants.

Kyle Young, PDG du Country Music Hall of Fame and Museum, a déclaré : « Kris Kristofferson croyait profondément que la créativité est un don de Dieu et que ceux qui ignorent ou détournent un don aussi sacré sont voués à l’échec et au malheur. Il a prêché qu’une vie de l’esprit donne la parole à l’âme, puis il a créé un ensemble d’œuvres qui donnent la parole non seulement à son âme mais à la nôtre. Les héros de Kris comprenaient le combattant Muhammad Ali, le grand poète William Blake et le « Hillbilly Shakespeare », Hank Williams. Il a vécu sa vie d’une manière qui a honoré et illustré les valeurs de chacun de ces hommes, et il laisse un héritage juste, courageux et retentissant qui sonne avec le leur.

Kristofferson avait déjà passé plusieurs années modestement réussies dans les usines à chansons de Music City lorsqu’il s’est fait connaître en tant qu’auteur de succès country n°1 tels que « For the Good Times » (Ray Price, 1970), « Sunday Morning Coming Down » ( Johnny Cash, 1970) et « Aide-moi à passer la nuit » (Sammi Smith, 1971). Sa chanson « Me and Bobby McGee » est devenue un hit pop n°1 à titre posthume pour son ancien amant Janis Joplin en 1971.

Ses quatre premiers albums pour Monument Records, qui présentaient son chant brut et sans manières et ses chansons country proto-hors-la-loi poétiquement conçues, ont tous atteint le top 10 country, et « Jesus Was a Capricorn » de 1972, qui contenait son hit country n°1 « Why Me », en tête du palmarès country LP. Il a remporté trois Grammys : pour la meilleure chanson country (« Help Me Make It Through the Night ») et une paire de duos avec Rita Coolidge, avec qui il a été marié de 1973 à 1980.

Bill C. Malone a noté dans « Country Music, USA », l’histoire standard du genre, « les paroles de Kristofferson parlaient souvent de solitude, d’aliénation et de douleur, mais elles célébraient également la liberté et les relations honnêtes, et dans un langage intime et sensuel qui avait été rare dans la musique country.

La beauté élancée et la personnalité décontractée du musicien en ont fait un naturel pour les images. Il a fait sa première marque à l’écran dans le long métrage « Cisco Pike » de Bill L. Norton en 1972, dans lequel il incarnait le personnage principal, un musicien de Los Angeles et trafiquant de drogue sous la coupe d’un flic corrompu des stupéfiants (Gene Hackman) ; le long métrage a également utilisé plusieurs chansons de Kristofferson sur sa bande originale.

Au cours des années 70, il jouit d’une popularité croissante au cinéma, incarnant le rôle principal romantique aux côtés de Susan Anspach dans « Blume in Love » de Paul Mazursky (1973) et de l’actrice oscarisée Ellen Burstyn dans « Alice Doesn’t Live Here Anymore » de Martin Scorsese (1974). . En 1977, avec Barbra Streisand, il remporte un Golden Globe Award en tant que rock star dissolue dans la troisième version de « A Star is Born ».

Cependant, il a rencontré de gros obstacles à Hollywood dans quelques productions légendairement troublées. Il a partagé la vedette avec James Coburn dans l’ambitieux western de Sam Peckinpah de 1973, « Pat Garrett and Billy the Kid », apparaissant comme le hors-la-loi notoire ; le film est devenu une cause célèbre après avoir été retiré des mains du réalisateur et recoupé par la MGM. (Kristofferson a ensuite joué dans « Convoy » de Peckinpah (1978), basé sur le succès de la radio CB de CW McCall ; même si le film rapportait de l’argent, les avis de l’acteur étaient lamentables.)

La carrière d’acteur de Kristofferson ne s’est jamais complètement rétablie après avoir joué dans l’épopée western de Michael Cimino en 1980, « Heaven’s Gate ». Harcelé par des discussions avant la sortie sur les dépassements de coûts et le perfectionnisme de Cimino sur le plateau, le film a reçu des critiques dévastatrices et a été presque immédiatement retiré de la sortie et radicalement réédité ; United Artists – qui a été vendu à MGM par Transamerica à la suite de la débâcle – a radié la totalité du coût du film, 44 millions de dollars, une semaine après sa première. Son titre est devenu pratiquement synonyme d’excès et d’orgueil à Tinseltown.

Face aux critiques acerbes, Kristofferson a toujours défendu avec acharnement la « Porte du Ciel », qui a ensuite gagné le respect de la critique. Dans une interview vidéo de 2012 incluse dans la sortie vidéo personnelle du film par Criterion Collection, il a déclaré : « Michael et son film méritaient mieux…[it] méritait d’être traitée comme une œuvre d’art et non comme une entreprise économique ratée.

Au cours des années 80, il reprend progressivement pied dans sa carrière. Avec Willie Nelson – qui a enregistré un album à succès des chansons de Kristofferson en 1979 – il a joué dans le long métrage « Songwriter » d’Alan Rudolph en 1984 ; leur partition de chanson collaborative a reçu une nomination aux Oscars.

En 1985, Kristofferson, Nelson, Johnny Cash et Waylon Jennings se sont réunis pour l’album « Highwayman », un album country n°1 qui a présenté le supergroupe country hors-la-loi. Finalement connu sous le nom de Highwaymen, le quatuor a sorti deux autres albums populaires en 1990 et 1995.

Sa carrière cinématographique s’est poursuivie rapidement, bien que dans des rôles plus petits ; il a finalement totalisé plus de 100 apparitions au cinéma et à la télévision. En 1996, il a reçu de très bonnes critiques en tant que juriste sadique du Texas dans « Lone Star » de John Sayles. En 1998, il a fait la première de trois apparitions dans le rôle du chasseur de vampires Abraham Whistler face à Wesley Snipes dans la célèbre franchise de bandes dessinées « Blade ».

Après s’être séparé de Monument au début des années 80, Kristofferson n’a enregistré en solo que sporadiquement. Il a néanmoins reçu de très bonnes critiques pour trois albums poignants et personnels des derniers jours – « A Moment of Forever » (1995), « This Old Road » (2006) et « Closer to the Bone » (2009) – produits nue par Don Was. Il a sorti « Feeling Mortal » en 2013 sur sa propre marque KK Records.

Intronisé au Country Music Hall of Fame en 2004, Kristofferson a reçu un Lifetime Achievement Award de la Recording Academy en 2015.

À l’époque de ce dernier honneur, son contemporain et ami Rodney Crowell écrivait que Kristofferson avait créé « un style narratif qui introduisait l’intelligence, l’humour, l’éloquence émotionnelle, le désir spirituel, la vulnérabilité masculine et une sensualité diabolique – en fait, une forme d’érotisme – pour musique country.

Il est né le 2 juin 1936 à Brownsville, au Texas. Son père était un officier de carrière de l’Army Air Corps et de l’Air Force, et sa famille déménageait fréquemment. Il a fréquenté le lycée de San Mateo, en Californie, où il s’est révélé à la fois un élève fort et un athlète doué. Il a obtenu un diplôme d’anglais summa cum laude du Pomona College et a fréquenté l’Université d’Oxford en Angleterre en tant que boursier Rhodes.

Au Royaume-Uni, Kristofferson a enregistré ses premiers disques sous le nom de Kris Carson. Cependant, à son retour aux États-Unis, il rejoint l’armée sous la pression de sa famille. Il a finalement atteint le grade de capitaine et a pu piloter un hélicoptère. Cependant, à la veille de commencer une mission pour enseigner l’anglais à West Point, il quitta l’armée et, en 1965, il s’installa à Nashville pour se consacrer à la musique à plein temps. Sa famille a rapidement coupé les ponts avec lui.

Kristofferson s’est bagarré à Music City pendant quatre ans, travaillant comme pilote d’hélicoptère commercial et balayant le studio local de Columbia Records (où il aurait croisé pour la première fois la route de son futur co-star de « Pat Garrett », Bob Dylan, en ville pour enregistrer « Blonde On ». Blond »). Il a fallu du temps pour convaincre l’un des artistes les plus éminents de la musique country de prêter attention à ses chansons, lors d’un incident qui est devenu une légende de Nashville.

Johnny Cash se souvient plus tard : « Je ne les ai vraiment écoutés qu’un après-midi, il pilotait un hélicoptère de la Garde nationale et il a atterri dans mon jardin. Je faisais une sieste et June a dit : « Un imbécile a posé un hélicoptère dans notre cour. Ils venaient de la route. Maintenant, ils viennent du ciel ! » Et je lève les yeux, et voici Kris qui sort d’un hélicoptère avec une bière dans une main et une cassette dans l’autre.

Enregistré par Cash, en direct sur « The Johnny Cash Show », « Sunday Morning Coming Down » de Kristofferson est devenu l’un des premiers succès significatifs de l’écrivain, et il a été honoré comme chanson de l’année par la Country Music Assn. Il a accepté le prix lors d’une apparition télévisée célèbre et trouble.

Désormais légitimé comme l’un des auteurs à succès les plus éminents du pays – avec à son actif des reprises notables d’autres grands talents tels que Ray Stevens, Bobby Bare, Roger Miller et Waylon Jennings – il a signé avec Monument dans le cadre d’un pacte à long terme. Son premier album « Kristofferson » sorti en 1970 a connu de maigres ventes, mais il s’est hissé au 10e rang des charts country en 1971 après que le label ait rebaptisé l’album « Me and Bobby McGee » à la suite de l’interprétation à succès de Joplin.

Hors-la-loi de la musique country avant même que le terme ne devienne monnaie courante, Kristofferson a accumulé huit albums consécutifs des années 70 dans le top 25 country. Son mélange de charme laconique et de danger cool lui a valu une série de rôles principaux dans des véhicules hollywoodiens, dont « The Sailor Who Fell ». De Grace With the Sea »et« Semi-Tough ».

Cependant, au moment où « Heaven’s Gate » s’est écrasé et a brûlé au box-office, l’abus d’alcool et de drogues avait personnellement affaibli l’artiste au vécu difficile. Il a déclaré au Guardian en 2008 qu’à l’époque, il avait finalement réduit sa consommation d’alcool suite à sa rupture avec Coolidge : «[the] Le médecin a dit que mon foie avait la taille d’un ballon de football et que si je n’arrêtais pas, j’allais me suicider.

Sa carrière musicale et cinématographique renaissante s’est déroulée de manière constante, voire spectaculaire par rapport à ses débuts, à partir des années 80. Le théâtre a constitué son objectif principal au cours des années suivantes, même s’il a continué à tourner régulièrement. Ses enregistrements pour Mercury Records, « Repossessed » (1986) et « Third World Warrior » (1990), contenaient des déclarations franches sur ses opinions politiques de gauche.

Au cours des années suivantes, Kristofferson a souffert de pertes de mémoire, même si elles ont été mal diagnostiquées pendant de nombreuses années, ont déclaré lui et sa famille. On lui a dit qu’il souffrait de démence due à la maladie d’Alzheimer ou qu’il souffrait de coups à la tête subis en tant que joueur de football, de rugby et boxeur lorsqu’il était jeune. Mais en 2016, un médecin lui a diagnostiqué un test positif à la maladie de Lyme.

« Il prenait tous ces médicaments pour des choses qu’il n’avait pas, et ils ont tous des effets secondaires », a déclaré sa femme, Lisa, à Rolling Stone, ajoutant que son état s’était amélioré une fois qu’il avait arrêté de prendre des médicaments pour d’autres affections. Son ami Chris Gantry a déclaré à Closer Weekly : « C’est comme si Lazare sortait de la tombe et naissait de nouveau. »