Chanteur, auteur-compositeur, compositeur de musique et humanitaire

Ce professionnel aux multiples facettes excelle dans le domaine de la musique et contribue activement à la société par le biais de son association caritative établie « Al-Fikr ».

Le monde nous a montré des exemples de grandes personnes qui ont excellé et maîtrisé de nombreux arts différents. La musique est un art et un artisanat que seuls les bienheureux peuvent cultiver et élever au niveau supérieur. Nous avons vu et été témoin d’un grand nombre d’artistes musicaux qui ont créé une place spéciale dans nos cœurs.

L’ère moderne actuelle du public a de grandes attentes de la part de tous les artistes musicaux. Les musiciens créent continuellement des formes de musique uniques et différentes pour garder le public captivé. Dans l’ensemble, la marge d’erreur pour la plupart de ces artistes est élevée. Ils doivent constamment répondre à la barre des attentes pour fournir des résultats satisfaisants ou risquer d’être emportés par l’industrie.

Un artiste musical de renom qui a captivé le public par sa musique et ses chansons est Umar Manzoor. Umar Manzoor est un artiste anglo-pakistanais extrêmement populaire au Royaume-Uni, dans les pays d’Asie du Sud et dans les pays arabes. Sa musique émouvante associée à des airs mélodiques a conquis le cœur de millions de personnes et a séduit la prochaine génération de publics.

Il porte de nombreux chapeaux sur la tête, il est chanteur, auteur-compositeur, compositeur de musique et bien plus, dans l’ensemble, c’est un artiste musical complet qui a pris d’assaut l’industrie. Étant enclin à la musique depuis l’âge de 5 ans, Umar a trouvé beaucoup de soutien auprès de ses parents pour poursuivre la musique en tant que carrière et profession à temps plein. Il était un interprète régulier pendant ses années d’école et s’est propulsé en remportant de nombreux concours de chant. Se créant une base énorme sur de nombreux réseaux sociaux et plateformes en ligne, Umar est rapidement devenu un sujet de conversation brûlant dans la ville.

Le premier single d’Umar de Bekhud en mai 2020 produit par Irfan Chaudry l’a aidé à recueillir des millions de vues et d’adeptes à son actif. La sortie de quatre autres singles comme Ya Nabi, Khuda Ki, Madinay Ke Aaqa et Sukoon l’a encore aidé à prendre plus d’élan et à cimenter sa présence au sein de l’industrie de la musique.

Tous ses singles ont reçu plus de 200 000 vues sur YouTube, augmentant de jour en jour. Umar a également excellé dans ses études, ayant terminé ses études à l’Université de Nottingham en philosophie et en gestion d’entreprise. Il s’est également rendu en Afrique du Sud pour terminer ses études, où il a perfectionné ses compétences en langue arabe et s’est intéressé au chant folklorique. Umar a également fondé son association caritative Al-Fikr en octobre 2018 après avoir perdu sa mère, une femme très généreuse. Avec une motivation intérieure et une envie de le rendre à la société de plusieurs manières et de contribuer davantage à l’humanité, Umar a contribué à restaurer la gentillesse dans notre monde. Al-Fikr travaille sur de nombreux développements comme l’éducation pour tous, la fourniture de nourriture et d’abris, et bien d’autres choses encore.

