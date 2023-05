Chantelle Cameron ouverte au match revanche de Katie Taylor alors qu’elle vise à devenir championne du monde incontestée à deux poids | Nouvelles de boxe

Chantelle Cameron dit qu’elle est ouverte à une revanche contre Katie Taylor – mais cela doit être à ses conditions.

La joueuse de 32 ans a gâché le retour irlandais de Taylor alors qu’elle réalisait samedi la meilleure performance de sa carrière pour préserver son statut de championne incontestée des super-légers et mettre fin au record parfait de sa rivale.

Cameron a dominé dès la première cloche et a laissé Taylor rattraper son retard dans les tours suivants avant de remporter une victoire méritée par décision majoritaire pour passer à 18-0.

« Ce fut le combat le plus dur de ma vie, je savais que je devais également développer la performance de ma vie », a déclaré Cameron à Sky Sports.

« J’ai eu un super camp, c’était le camp de ma vie et j’ai sécurisé le plan de match en ce qui concerne la nuit. C’était une nuit que je n’aurai jamais.

« Je pense que mon équipe et moi-même avons toujours cru que je battais Katie Taylor, c’est pourquoi nous nous sommes battus tout de suite, nous n’avons pas trouvé d’excuses ni travaillé dur pour faire passer le combat au-delà de la ligne, nous étions d’accord sur tout jeté sur nous et nous savions que j’avais la raclée de Katie Taylor.

« Le faire lors de son retour à la maison était la cerise sur le gâteau. »

Cela a marqué la seule tache sur le curriculum vitae avant-gardiste du champion incontesté des poids légers Taylor, Cameron rejetant les suggestions selon lesquelles le joueur de 36 ans est en déclin.

« Elle a montré samedi soir qu’elle était là pour se battre, qu’elle avait la vitesse, qu’elle avait le QI de la boxe, qu’elle était dure et qu’elle avait beaucoup de cœur », a ajouté Cameron.

« Je ne dirais pas qu’elle est sur le déclin, elle vient de se heurter à quelqu’un qui est son pire cauchemar. »

Cameron est prête à organiser un match revanche contre Taylor, cependant, insiste sur le fait qu’elle aurait besoin d’avoir plus son mot à dire dans les procédures.

« Je suis partant, mais ça doit avoir du sens pour moi, je pense », a déclaré Cameron.

« Le dernier combat, tout était en faveur de Katie Taylor, tout le spectacle était autour de Katie Taylor et ça aurait dû l’être, c’était son retour à la maison et ce qu’elle a fait pour la boxe féminine est incroyable, mais pour moi, pour prendre le match revanche, j’en veux quelques-uns c’est à moi et à mon équipe d’en parler.

« Je vais prendre un peu de temps libre, m’amuser et profiter de la victoire, puis voir ce que mon équipe et moi-même proposons.

« S’il doit y avoir une revanche, il doit y avoir des faveurs pour moi cette fois-ci. »

Cameron a battu Jessica McCaskill par décision unanime à Abu Dhabi en novembre pour devenir championne incontestée des poids welters légers, et souhaite maintenant ajouter à sa collection de ceintures.

« Pour moi maintenant, je viens de battre la championne incontestée à 147 ans dans ma catégorie de poids », a-t-elle déclaré.

« Katie Taylor est passée dans ma catégorie de poids et a défié un autre champion incontesté. Je pense qu’il est maintenant temps que j’aille chercher d’autres ceintures et que je défie également leurs ceintures.

« Il s’agit de devenir un champion du monde incontesté à deux poids. »