Chantant pour une nouvelle maison : 3 coqs au refuge de Moncton attendent d’être adoptés

Clucky Cheese, Albert Eggstein et Cluck Norris vivent aux côtés de chats, de chiens et de lapins au refuge People for Animal Wellbeing de Moncton depuis plus d’une semaine maintenant.

Le trio a été secouru avant le week-end de l’ouragan Lee, juste à l’extérieur de la ville, grâce au contrôle des animaux, a déclaré Stacey Picard, qui travaille en tant que responsable des médias sociaux du refuge.

Elle a déclaré que les coqs étaient apparus dans la cour de quelqu’un sur Charles Lutes Road, dans le nord de la ville, et avaient été signalés au contrôle des animaux.

« En général, nous n’acceptons pas de coqs, ils sont en dehors de notre juridiction. Mais ce qui s’est passé, c’est que l’ouragan arrivait et nous voulions donc nous assurer qu’ils avaient un endroit sûr où se trouver pendant l’ouragan, alors nous les avons emmenés. dans. »

Stacey Picard et Cluck Norris se serrent la main après que le coq ait été sorti de son enclos pour une promenade. (Ian Bonnell/CBC)

« Nous espérions qu’ils trouveraient un foyer assez rapidement parce que ce sont des garçons plutôt gentils », a déclaré Picard. Elle a dit qu’il y avait beaucoup de bruit autour des oiseaux, « mais personne n’est venu les adopter ».

À propos des célibataires

Picard a déclaré qu’ils ont des natures différentes et sont gardés dans des enclos différents, car les coqs se battent pour les poules lorsqu’ils sont gardés ensemble et le refuge n’a pas de poules pour eux.

« Ce sont des garçons très sympathiques », a-t-elle déclaré.

« Ils nous font un petit cock-a-doodle-doo tous les matins, chacun à tour de rôle. »

Certains membres du personnel ont des poules et des coqs à la maison et leur expérience a aidé l’équipe à apprendre comment prendre soin des nouveaux résidents improbables, a déclaré Picard.

Clucky Cheese est le plus fougueux, a-t-elle dit, et n’aime pas être retenu longtemps. Cluck Norris est plus doux que son homonyme. Mais le favori de Picard est Albert Eggstein, qui est « le plus sympathique des trois ».

MONTRE | À la recherche d’un nouvel endroit pour se percher et se promener : Des coqs sauvés cherchent toujours un nouvel endroit pour chanter Si vous avez toujours voulu un coq, voici votre chance. Trois coqs soignés dans un refuge pour animaux de Moncton ont besoin d’un nouveau foyer.

Jessica Lebouthillier, responsable de l’équipe de soins aux animaux au refuge, a nommé les coqs. Il n’y avait aucune raison particulière derrière les noms attribués. « Je pensais juste qu’ils étaient mignons et idiots », a-t-elle ri.

N’étant pas elle-même une adepte des coqs, elle comprend pourquoi certains membres du personnel ne les aiment pas trop, mais ils nettoient toujours les enclos tant que les oiseaux sont tenus par quelqu’un.

Jessica Lebouthillier, propriétaire de Clucky Cheese, a déclaré qu’il existe des exigences particulières pour quiconque souhaite adopter les coqs. (Ian Bonnell/CBC)

Mais les attraper peut être un défi.

« C’est un peu intimidant quand ils commencent à battre des ailes et essaient de s’éloigner de vous, alors oui, ce n’est certainement pas notre animal de tous les jours dont nous prenons soin. »

« Je suppose que pendant le week-end, une des filles leur a mis un petit harnais et voulait voir si elles allaient se promener, mais elles n’aimaient pas vraiment ça », a déclaré Lebouthillier.

« C’est un animal plutôt cool à avoir si vous en avez les ressources. »

Comment les ramener à la maison

Lebouthillier a déclaré qu’il existe des exigences particulières pour quiconque souhaite les adopter. Elle a déclaré que le refuge recherchait quelqu’un capable de respecter les règlements de zonage.

La ville autorise les habitants à élever jusqu’à quatre poules « pour la production d’œufs », mais il n’y a aucune mention des coqs.

Elle a déclaré que le refuge publiait des informations sur les coqs sur les réseaux sociaux et non sur son site Web, car ce ne sont pas les animaux typiques dont s’occupe le refuge.

Albert Eggstein profite d’une promenade au parc à chiens du refuge. (Ian Bonnell/CBC)

Toute personne souhaitant les adopter doit disposer d’un environnement approprié, comprenant une étable, de préférence chauffée ou isolée, ainsi que du bon type d’aliment, a-t-elle déclaré.

Picard les considère comme « une responsabilité à long terme », affirmant qu’ils ont une bonne espérance de vie et qu’ils ont besoin de suffisamment de poules « pour pouvoir avoir une belle vie ».

« Ils sont en désordre. Ils ne ressemblent pas à un animal typique, ils ne resteront pas propres, mais ils aiment être un animal de compagnie », a déclaré Picard.