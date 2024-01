Chantal Kreviazuk vend un catalogue de succès à la société canadienne Anthem Entertainment

Hymne Divertissementune compagnie de musique indépendante, a acquis un catalogue de chansons à succès écrites par Chantal Kreviazuk, auteure-compositrice-interprète à trois reprises aux prix JUNO et aux Grammy Awards et multi-platine.

La collection comprend des morceaux de Kreviazuk elle-même, notamment Botte, Dans Cette Vie, Poids Du Monde, Temps, et Arrivez à vous, aux côtés de collaborations comme Sentir ce moment par Pitbull avec Christina Aguilera et Fille riche par Gwen Stéfani.

Notamment, Sentir ce moment en tête des classements mondiaux et a été certifié quadruple Platine aux États-Unis par la RIAA [366 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/riaa/”>RIAA, quadruple Platine au Canada par Music Canada et triple Platine par ARIA en Australie, tandis que Fille riche a également dominé un certain nombre de classements mondiaux et a été certifié double Platine aux États-Unis, Platine en Australie et Or en Nouvelle-Zélande, en Suède et au Royaume-Uni.

Kreviazuk a marqué son entrée sur la scène musicale avec la sortie de son premier album, Sous ces rochers et ces pierres, en 1997. Depuis lors, l’auteure-compositrice-interprète, musicienne, pianiste de formation classique, actrice, productrice de cinéma, philanthrope et humanitaire, originaire de Winnipeg, a acquis une reconnaissance internationale.

Avec trois prix JUNO et Grammy Awards, Kreviazuk a compilé une discographie de 10 albums, comprenant un album live, un album de vacances et une collaboration avec son mari, Raine Maïdale leader de Notre-Dame de la Paixsous le surnom Lune contre Soleil.

Kreviazuk a individuellement écrit, co-écrit et collaboré à un important catalogue de succès avec un large éventail d’artistes, notamment Kelly Clarkson, Drake, Carrie Underwood, Avril Lavigne, Kendrick Lamar, Gwen Stefani, Pitbull, Christina Aguilera, Britney Spears et d’autres. Au-delà de ses efforts musicaux, Kreviazuk s’engage dans la philanthropie. En 2014, elle et Maida ont reçu conjointement l’Ordre du Canada pour leur contribution à la sensibilisation et au soutien aux droits de l’homme et des animaux, à la santé mentale, à l’éducation et à l’environnement.

« Chantal Kreviazuk est l’une des auteures-compositrices canadiennes les plus prolifiques et les plus prospères reconnues aujourd’hui sur la scène internationale. » Jason Klein, Anthem Entertainment [181 articles]” href=”https://www.musicbusinessworldwide.com/companies/anthem-entertainment/”>Anthem Entertainment

« Chantal Kreviazuk est l’une des auteures-compositrices canadiennes les plus prolifiques et les plus prospères reconnues aujourd’hui sur la scène internationale », a déclaré le PDG d’Anthem Entertainment, Jason Klein.

« Ses chansons extraordinaires ont non seulement connu un succès commercial exceptionnel, mais ont également influencé de manière significative la culture populaire avec un impact significatif sur la musique, le cinéma et la philanthropie, et constituent un ajout précieux à notre catalogue. Nous nous réjouissons à l’idée d’un partenariat formidable avec Chantal.

“Je suis ravi de commencer un nouveau et passionnant partenariat avec Jason et l’équipe d’Anthem Entertainment, pour représenter les chansons que j’ai écrites tout au long de ma vie et de ma carrière.” Chantal Kréviazuk

Commentant le partenariat, Kreviazuk a déclaré : « Je suis ravi de commencer un nouveau et passionnant partenariat avec Jason et l’équipe d’Anthem Entertainment, pour représenter les chansons que j’ai écrites tout au long de ma vie et de ma carrière.

« Notre passion et notre enthousiasme communs pour le travail qui me tient tant à cœur ont été clairement exprimés dès notre toute première conversation et je suis reconnaissant de commencer ce nouveau chapitre ensemble. »

Anthem Entertainment, dont le siège social est à Toronto et qui possède des opérations à Nashville, New York, Los Angeles et Londres, abrite Édition musicale Anthem, Enregistrements Anthemet une division de production musicale qui englobe Jingle Punks, 5 musiques d’alarme et Musique Cavendish. La société a été rebaptisée Anthem Entertainment d’Ole Media Management en 2019.

En juin dernier, Anthem a investi dans Timbaland et Gary Marella-création du Beat Marketplace Beatclub, et a acquis des intérêts d’édition supplémentaires dans le catalogue de Timbaland. En 2019, elle a acquis un catalogue de chansons de Groupe de musique Boardwalkco-écrits par l’auteur-compositeur Éric Frédéric (Ricky Reed). Ce catalogue comprend des succès d’artistes tels que Halsey, Leon Bridges, Lizzo, Meghan Trainor et plus.

Entreprise de musique dans le monde