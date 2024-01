Chantal Kreviazuk vend son catalogue à Anthem Entertainment

L’accord comprend “Rich Girl” de Gwen Stefani et de la musique interprétée par Britney Spears, Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Drake et Avril Lavigne, entre autres.

Hymne Divertissement a acquis un catalogue de chansons écrites par Chantal Kréviazuk. L’accord comprend des succès et des collaborations enregistrés par Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Drake, Avril Lavigne, Pitbull, Shakira, Britney Spears, Gwen Stefani, Carrie Underwood et plus encore.

L’accord comprend notamment « Feel This Moment » de Pitbull avec Christina Aguilera, en plus de « Rich Girl » de Gwen Stefani.

« Chantal Kreviazuk est l’une des auteures-compositrices canadiennes les plus prolifiques et les plus prospères reconnues aujourd’hui sur la scène internationale », a déclaré Jason Klein, PDG d’Anthem Entertainment. « Ses chansons extraordinaires ont non seulement connu un succès commercial exceptionnel, mais ont également influencé de manière significative la culture populaire avec un impact significatif sur la musique, le cinéma et la philanthropie, et constituent un ajout précieux à notre catalogue. Nous nous réjouissons à l’idée d’un partenariat formidable avec Chantal.

“Je suis ravi de commencer un nouveau et passionnant partenariat avec Jason et l’équipe d’Anthem Entertainment, pour représenter les chansons que j’ai écrites tout au long de ma vie et de ma carrière”, a déclaré Kreviazuk. « Notre passion et notre enthousiasme communs pour le travail qui me tient tant à cœur ont été clairement exprimés dès notre toute première conversation et je suis reconnaissant de commencer ce nouveau chapitre ensemble. »

+ Médias américains et Vévo ont conclu un nouveau partenariat de vente de publicité pour gérer l’inventaire publicitaire de Vevo au Mexique, au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Chili et au Pérou. US Media vendra également au nom de Vevo à l’échelle panrégionale depuis Miami.

« S’associer à Vevo, une marque qui cumule plus de 25 milliards de vues mensuelles, amplifie considérablement les possibilités de nos clients en matière de publicité. Cette alliance représente une avancée stratégique qui exploite l’immense portée et la qualité du contenu de Vevo », a déclaré Bruno Almeida, PDG d’US Media.

« Les efforts de monétisation de Vevo dans cette région reflètent la force et l’étendue de notre offre, la musique latine étant l’un des genres les plus regardés sur notre réseau. Du funk brésilien au reggaeton régional mexicain, les fans peuvent profiter d’une variété d’artistes latinos sur Vevo », a ajouté JP Evangelista, vice-président principal du contenu, de la programmation et du marketing pour Vevo. « De plus, nous élargissons la portée de la programmation et de la distribution CTV de Vevo dans toute l’Amérique latine pour offrir l’expérience des vidéoclips sur le plus grand écran de la maison. CTV est un espace passionnant et en plein essor dans lequel nous grandissons et offrons une visibilité supplémentaire aux artistes et aux annonceurs.

+ Partenaires d’équité HarbourView (HarbourView) cherche à étendre ses activités dans le R&B et le hip-hop, en commençant par l’achat du catalogue musical de l’auteur-compositeur-interprète et producteur Jeremih.

Les termes de l’accord, qui ne concerne qu’un certain nombre de titres du catalogue de Jeremih, n’ont pas été divulgués. Heidy Vaquerano et Cynthia Katz de Fox Rothschild LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de HarbourView dans le cadre de la transaction, tandis que Jeremih était représenté par Guy Blake et Granderson Des Rochers.

Jeremih a sorti trois albums studio et a remporté un succès dans les charts Billboard avec la chanson “Birthday Sex”. Il a également collaboré avec plusieurs artistes majeurs dont 50 Cent, YG, Lil Wayne et Ty Dolla $ign, entre autres. Son répertoire comprend également « Oui », « All The Time », « Down on Me », « Impatient » et le tube quintuple certifié multi-platine « Don’t Tell Em ».

+ Maison d’édition Chansons sur ordonnance a ajouté Ryder Johnson — un producteur et auteur-compositeur multi-platine — à leur liste d’artistes. Johnson a été intégré à l’entreprise via Prescription Songs A&R Christian Conant.

Originaire de l’Arkansas, les crédits de Ryder incluent « No Return » de Polo G (avec The Kid LAROI et Lil Durk), « Choppa Shoot the Loudest » de Lil Tecca (avec Chief Keef, feat. Trippie Redd), « Spinnin’ » de Lil Durk (feat. EST Gee) et « How The Game Go » de Rod Wave. Il a également travaillé sur divers projets pour HotBoii, Lil Yachty, Mike Posner, Tom Morello, City Morgue et bien d’autres.

Conant ajoute : « Nous sommes tellement chanceux d’accueillir Ryder parmi nous chez Prescription Songs ! Ses crédits et son éthique de travail parlent d’eux-mêmes, mais avant tout, c’est un être humain formidable. Je suis convaincu que ce n’est encore qu’un début pour Ryder. J’ai hâte de voir où ce partenariat nous mènera ! Je suis incroyablement reconnaissant envers Diana Sanders et John Rybicki pour leurs conseils juridiques, ainsi que Katie Fagan pour nous avoir tous réunis ! »

+ Sharon Van Etten a signé un accord d’édition mondial exclusif avec Warner Chappell Musique (WCM).

Van Etten a partagé : « Je suis très enthousiasmé par mon nouveau partenariat avec Carianne [Marshall]Ashley, riche [Christina]Riche [Robinson], et toute l’équipe de Warner Chappell. Avec cette équipe incroyablement diversifiée et innovante, qui comprend beaucoup de femmes extraordinaires, je suis représenté par un groupe de mélomanes qui élèvent l’auteur-compositeur. Il a toujours été important pour moi de pouvoir appeler directement les personnes avec qui je travaille et d’avoir un dialogue et une communication ouverts sur ma musique et ma carrière. Je l’ai ici et j’ai hâte de voir où ce nouveau chapitre nous mènera.

Notamment, Van Etten est sur la liste restreinte de la meilleure chanson originale aux Oscars 2024 pour « Quiet Eyes » du film A24 « Past Lives ».

+ Groupe d’étiquettes Verve a signé deux nouveaux artistes : un musicien indépendant Phosphorescent, le surnom de l’auteur-compositeur-interprète américain Matthew Huock, a signé chez Verve Records ; trio jazz punk expérimental la Messthétique avec James Brandon Lewis signe pour impulser ! Enregistrements.

Phosphorescent est actif sur la scène indie rock depuis 2001 et a accumulé huit albums studio au fil du temps. Son prochain album Verve, « Revelator », sortira le 5 avril et le morceau éponyme fera ses débuts le 24 janvier.

Lors de leur prochaine sortie sur Impulse !, les Messthetics (le batteur Brendan Canty, le bassiste Joe Lally du groupe punk emblématique Fugazi et le guitariste Anthony Pirog) s’associent au célèbre saxophoniste ténor de jazz, compositeur et chef d’orchestre James Brandon Lewis. Le premier morceau du set collaboratif « Emergence » sortira le 24 janvier et l’album sortira le 15 mars.

+ Agence de relations publiques et de marketing basée à New York Le groupe de chambre a réembauché Kerry Petits en tant que responsable de la stratégie de marque et promu Edwin Tetteh de responsable des relations publiques à directeur associé des relations publiques. Tous deux relèvent du PDG de l’entreprise, Chris Chambers.

Tetteh a auparavant occupé le poste de coordinateur des relations publiques chez Williamson PR, The Lede Company et PR Consulting, représentant respectivement des clients tels que Visvim, Soundcloud et AMIRI. Il a rejoint The Chamber Group en tant que responsable des relations publiques en 2021, dirigeant des campagnes et représentant des talents tels que Mariah Carey et Erykah Badu et des marques telles que Tod’s.

Smalls était directeur des relations publiques chez iONE Digital/Urban One, un rôle créé spécialement pour lui, et a contribué à la création d’une division de relations publiques à partir de zéro. Son expérience antérieure inclut la direction de la stratégie de relations publiques chez BCW Global, en collaboration avec des marques telles que Hennessy, Hellman’s Mayonnaise et Kraken Rum. De retour chez The Chamber Group, Kerry contribuera à adapter le modèle de personnel actuel de l’entreprise à une liste toujours croissante et à superviser l’expansion de la clientèle avec une approche à 360° couvrant la culture pop, le style de vie, les vins/spiritueux, la beauté, la mode, la politique, la télévision/le cinéma. , divertissement général et plus encore.

+ Marc Anthony et sa société de divertissement, Magnus, ont été choisis comme partenaire au capital de SBE. Dirigée par le PDG Sam Nazarian, la nouvelle stratégie commerciale multiverticale de SBE se concentrera sur la croissance de la marque auprès du public latino-américain.

Nazarian a déclaré : « C’est un honneur d’unir nos forces avec son ami de longue date et superstar internationale Marc Anthony. J’ai énormément d’admiration pour la carrière qu’il a bâtie et, plus important encore, pour son instinct d’entrepreneur. Non seulement Marc est à l’origine de 105 succès n°1 et de plus de quinze milliards de vues en streaming sur YouTube, mais il a également réussi à fidéliser une communauté latino-américaine multigénérationnelle et mondiale grâce à ses plateformes et son contenu. C’est une de nos aspirations de nous réunir pour construire quelque chose de spécial, et je suis ravi de partager toutes les choses incroyables sur lesquelles nous travaillons avec lui en tant que partenaire stratégique. Mon équipe sbe est honorée de collaborer avec la meilleure équipe entrepreneuriale que Marc a bâtie chez Magnus, dirigée par une équipe dynamique, le PDG Michel Vega et le COO Felipe Pimiento, pour se connecter et offrir des expériences à un public que Marc a si soigneusement étudié. cultivé tout au long de sa carrière. Ce n’est que le début et j’ai hâte de voir ce que nous construisons ensemble.

Anthony a ajouté : « Ce serait un euphémisme de dire que cette annonce d’aujourd’hui est l’un des plus grands moments forts de tous les efforts que j’ai entrepris dans ma vie. Avoir l’honneur de s’associer à mon grand ami Sam et SBE est quelque chose dont nous avons parlé au fil des années et le moment est enfin venu. Mon équipe, aux côtés de l’expertise inégalée de SBE, est sur le point de contribuer de manière significative au succès de ce nouveau voyage. Forts d’un engagement commun envers l’excellence et d’un historique de vision et d’exécution sans précédent, nous sommes ravis d’apporter nos meilleures capacités pour élever les projets de SBE vers de nouveaux sommets. Ensemble, nous sommes impatients de dévoiler une série d’initiatives remarquables qui mettent en valeur la synergie et l’excellence synonymes de la famille SBE.

+ Musicien et auteur-compositeur-interprète irlandais James Vincent McMorrow a signé un nouvel accord avec Réseau. L’accord intervient alors que McMorrow se prépare à sortir un nouveau single intitulé « Stay Cool » le 26 janvier. McMorrow restera dirigé…