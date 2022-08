Chantage, sorcellerie et enlèvement : les affirmations choquantes dans la querelle de la famille Pogba

Paul Pogba affirme être victime d’une tentative d’extorsion de la part de son frère, qui l’accuse d’adopter la sorcellerie

Dans un développement bizarre et inquiétant qui menace de faire dérailler la défense par la France de son titre de Coupe du monde au Qatar plus tard cette année, Paul Pogba s’est brouillé avec son frère Mathias, leur affrontement faisant la une des journaux ce week-end.

Ici, nous expliquons ce qui se cache derrière la controverse.

De plus, les amis d’enfance de Pogba, tandis que le nom de son coéquipier des Bleus, Kylian Mbappe, a également été évoqué.

Le vainqueur de la Juventus et de la Coupe du monde de France, Paul Pogba, 29 ans, et son collègue, mais beaucoup moins accompli, le frère du footballeur professionnel Mathias, 32 ans, qui a récemment joué pour le club français de quatrième niveau Belfort.

Comment le scandale est-il apparu ?

Cela est apparemment sorti de nulle part ce week-end lorsque Mathias a publié des vidéos en anglais, espagnol, français et italien et a menacé de faire “grandes révélations” à propos de son frère Paul, de son agent Rafaela Pimenta et de la star du PSG Mbappe.

“Le monde entier mérite de savoir certaines choses pour que le public puisse décider si [Paul Pogba] mérite vraiment l’admiration, le respect, sa place en équipe de France, s’il est une personne de confiance et digne de représenter la jeunesse mondiale, les quartiers populaires et les grandes marques”, Mathias Pogba a réclamé samedi.

De plus, il a remis en question la position de Pimenta « intégrité et professionnalisme », avec Paul Pogba regardant le Brésilien “comme une deuxième mère” en tant qu’avocat devenu agent qui a poursuivi les affaires de Mino Raiola après le décès de l’Italien à l’âge de 54 ans en avril.