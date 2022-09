« Chantage nucléaire » : déconstruire le dernier pari stratégique de Poutine en Ukraine

Cela a été appelé la carte du chantage nucléaire – à la fois dans les cercles diplomatiques et de défense occidentaux et en Russie même.

Et c’est une référence à la menace impassible du président Vladimir Poutine mercredi de recourir aux armes de destruction massive si l’OTAN franchissait la ligne ou si l’Ukraine récupérait une plus grande partie de son propre territoire occupé.

Insistant sur le fait que “ce n’est pas un bluff”, Poutine a averti qu’il avait de nombreuses armes de ce type à sa disposition.

Ce qui ne ressort peut-être pas de tous les gros titres hurlants qui ont suivi – et de l’ordre de Poutine de mobiliser partiellement l’armée de son pays – c’est que son bluff est déjà appelé à certains égards. L’Ukraine pense qu’il joue avec une main qui est devenue de plus en plus faible.

La pensée au Kremlin, selon un certain nombre d’experts, est que l’appel de Moscou à quatre référendums dans les provinces ukrainiennes que ses troupes occupent actuellement mais ne contrôlent pas entièrement – Louhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson – les placerait officiellement sous le contrôle nucléaire de la Mère Russie. dôme de sécurité.

La doctrine nucléaire de l’armée russe affirme que le Kremlin est justifié d’utiliser tous les moyens à sa disposition si l’armée fait face à une défaite conventionnelle sur son propre sol.

Aux yeux des experts militaires qui ont suivi la campagne, ce qui se passe sur le sol ukrainien à l’est ressemble plus à une déroute qu’à une défaite – les troupes russes abandonnant chars et transports de troupes et faisant du stop jusqu’à la frontière.

Christian Leuprecht, professeur au Collège militaire royal du Canada, a déclaré que le Kremlin semble craindre que s’il ne “tient pas ces référendums farfelus dans les 10 prochains jours environ, il n’y aura pas de référendum à organiser”. “

La menace nucléaire pourrait être une façon pour Poutine de faire pression sur l’Occident pour qu’il s’appuie sur les Ukrainiens pour ouvrir des négociations, a-t-il déclaré. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré cette semaine qu’il pensait que le dirigeant russe voulait mettre fin à la guerre qu’il avait commencée en Ukraine “le plus tôt possible”.

« Pourquoi les Ukrainiens négocieraient-ils avec les Russes à ce stade ? demanda Leuprecht.

Un garçon fait du vélo dans la zone récemment reprise d’Izium, en Ukraine, lundi. Les habitants d’Izium, une ville reprise lors d’une récente contre-offensive ukrainienne qui a balayé la région de Kharkiv, sortent de la confusion et du traumatisme de six mois d’occupation russe – dont la brutalité a récemment attiré l’attention du monde entier après la découverte de l’un des plus grands sites de charniers. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Dominique Arel, titulaire de la chaire d’études ukrainiennes à l’Université d’Ottawa, a déclaré que Poutine brandissait la carte du chantage nucléaire depuis le début et que cela n’avait pas dissuadé l’OTAN d’armer l’Ukraine. Il n’a pas non plus arrêté la contre-offensive ukrainienne, y compris les attaques en Crimée, qui a été officiellement annexée par la Russie.

“[Crimea has] est occupée depuis 2014”, a déclaré Arel dans une récente interview. “Vous pourriez dire : “Eh bien, la Crimée, c’est en fait la Russie, [but] ils n’ont pas répondu avec des armes nucléaires.'”

Les installations militaires russes dans la péninsule occupée ont été attaquées à deux reprises au cours de l’été. L’Ukraine ne confirmera ni ne démentira qu’elle est à l’origine des attentats.

“Je ne pense pas que ce chantage nucléaire soit un facteur pour les Ukrainiens”, a déclaré Arel. “Et ma lecture est que cela n’affecte pas le calcul militaire des alliés occidentaux …

“Cela n’aura aucun impact sur la détermination des Ukrainiens à frapper des territoires qu’ils croient être les leurs… Que la Russie prétende qu’elle est maintenant la Mère Russie, cela ne fait aucune différence.”

Un plan référendaire risqué

Melinda Haring, directrice adjointe du Centre Eurasie du Conseil de l’Atlantique, se demande comment la Russie pourrait organiser des référendums.

En effet, le processus est flou.

Denis Pushilin, le dirigeant pro-Moscou de Donetsk, a récemment déclaré aux médias russes que les responsables électoraux feraient du porte-à-porte et que les gens pourraient également voter dans des «espaces publics» désignés. Il existe des suggestions de vote en ligne dans d’autres juridictions.

La réalité, cependant, est que les gens voteraient sous la menace d’une arme sous l’œil vigilant de l’armée russe.

“Il y a beaucoup d’explosions dans les endroits où la Russie avait prévu de les organiser et honnêtement, je ne pense pas que cela ait du sens d’un point de vue stratégique, d’organiser des référendums dans quelques petits villages”, a déclaré Haring.

Des résidents locaux parlent à des journalistes étrangers devant un immeuble endommagé lors des combats entre les forces russes et ukrainiennes à Severodonetsk, sur un territoire sous le contrôle du gouvernement de la République populaire de Louhansk, le 12 juillet. (The Associated Press)

Arel était d’accord avec son évaluation et a déclaré que les zones où Moscou voulait organiser les votes – des zones qui avaient peut-être un certain sentiment pro-russe avant le début des combats majeurs – sont désormais de plus en plus hostiles envers Moscou à cause de la guerre.

“Le soutien est pratiquement inexistant. Je ne sais pas, 5%, peut-être 10%, si vous soudoyer les gens et les gens ont peur et ainsi de suite”, a déclaré Arel.

“La question devient maintenant, auront-ils même la capacité de mener un référendum?”

Sept mois de guerre brutale dans les rues et sur le terrain en Ukraine ont également soulevé des questions quant à savoir si l’armée russe a la capacité d’absorber et d’utiliser efficacement les 300 000 réservistes que Poutine a appelés au service.

C’est un énorme pari, a déclaré Leuprecht. Il a demandé “si les forces armées russes seraient même capables de se mobiliser, je veux dire, étant donné qu’elles ne peuvent pas former les recrues qu’elles ont actuellement et les équiper.

“Comment vont-ils réellement gérer la mobilisation de masse ?”

Un soldat ukrainien inspecte mercredi les munitions laissées par les troupes russes en retraite dans une zone récemment reprise près d’Izium, en Ukraine. (Oleksandr Ratushniak/Associated Press)

Les expériences des six derniers mois semblent n’avoir eu « qu’un impact quasi nul sur la capacité des forces russes à être performantes sur le champ de bataille », a-t-il ajouté.

L’Institut pour l’étude de la guerre, basé à Washington, qui a suivi les développements quotidiens en Europe de l’Est, a déclaré mercredi que Poutine semble essayer discrètement de mettre de l’acier dans la colonne vertébrale de son armée en introduisant “de nouvelles peines plus sévères dans le but de contenir le risque d’effondrement des unités militaires russes combattant en Ukraine et d’esquive en Russie. »

Une nouvelle loi a été présentée à la Douma d’État mardi qui, selon les termes de l’institut, « codifie des peines considérablement accrues pour la désertion, le refus des ordres de conscription et l’insubordination ».

De manière significative, il “criminalise également la reddition volontaire et fait de la reddition un crime passible de dix ans de prison”.

Poutine, en d’autres termes, dit aux soldats russes de se battre jusqu’à la mort – ou bien.