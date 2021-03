Le numéro est du rappeur texan Erica Banks et il est sorti l’année dernière. La chanson a été utilisée pour un défi de transformation obligeant les utilisateurs à arborer un look sans maquillage, vêtus de vêtements de maison réguliers. Dès que les lignes changent, le clip de suivi les montre tomber bas et twerk sur le refrain de Banks tout habillé avec du maquillage. Le couple de stars de Bollywood, Ranveer Singh et Deepika Padukone, a été vu twerk sur le numéro du défi #Bussit.

Cela doit être la chanson la plus populaire pour le défi viral Silhouette. Le numéro est un mélange de deux chansons – Mettez votre tête sur mon épaule de Paul Anka et Streets de Doja Cat. Le concept du défi sur ce numéro est de tourner une vidéo dansant en silhouette, avec un filtre rouge couvrant les détails de votre corps. Les utilisateurs démarrent généralement la vidéo devant la caméra entièrement habillée. Lorsque la musique change, ils apparaissent nus sous forme de silhouette, aidés par un filtre rouge foncé et noir. L’actrice de Bollywood Hina Khan a récemment été vue participer à la tendance. Sa vidéo a obtenu plus de 28,4 millions de vues.

Le succès de Justin Timberlake est sorti il ​​y a plus de dix ans – en 2006 – et les internautes ont soudainement lancé un défi de danse virale en l’utilisant, où ils jouent sur les paroles dans un groupe de quatre ou cinq, debout en cercle et groove avec les paroles et le rythme de la chanson, où chaque membre du groupe a la chance de jouer sur une ligne.

