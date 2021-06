Les forces armées allemandes se sont de nouveau retrouvées au centre d’un scandale concernant des allégations de gravité « inconduite » de ses soldats. Plusieurs militaires allemands déployés dans l’État balte de Lituanie dans le cadre d’une mission de l’OTAN sont soupçonnés d’avoir chanté « raciste » chansons et aurait commis une agression sexuelle contre une autre femme soldat, qui aurait été filmée.

« À notre connaissance, 10 militaires sont touchés », a indiqué une lettre envoyée par le ministère allemand de la Défense à la commission parlementaire de la défense, selon l’agence de presse allemande dpa. Jusqu’à présent, seuls quatre soldats ont été rappelés de la mission, ont indiqué les médias allemands.

Selon les rapports, un « activité récréative » fin avril a totalement mal tourné lorsque les soldats l’ont transformé en « sauvage » faire la fête dans l’un des hôtels locaux, se retrouvant avec les suspects en train de chanter « extrémiste de droite » et « antisémite » chansons et agresser sexuellement une autre femme soldat.

Selon d’autres rapports, plusieurs soldats ivres se sont également menacés et se seraient livrés à une bagarre.

L’incident n’a été signalé par un autre soldat que le 8 juin, ce qui a incité un avocat disciplinaire militaire à ouvrir une enquête sur l’affaire. Ce n’est qu’après cela que les auteurs et leurs victimes ont été séparés dans les quartiers militaires. La femme soldat touchée a finalement également été envoyée en Allemagne la semaine dernière à la suite de consultations avec le département de psychologie des troupes.

L’enquête sur l’incident se poursuit et aucune accusation contre des soldats n’a été portée jusqu’à présent, selon les rapports. « Ce qui s’est exactement passé au cours d’une célébration est juste en train d’être clarifié pour le moment », La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a déclaré mardi en marge d’une réunion de l’OTAN à Bruxelles. Elle a également promis une punition stricte pour tous les responsables.

« Une chose doit être dite dans tous les cas : ce qui s’est passé n’est en aucun cas acceptable. Il sera poursuivi et puni avec toute la sévérité », dit le ministre.

L’incident a également attiré la condamnation des parlementaires allemands. « Il n’y a aucune excuse pour l’inconduite signalée », a déclaré Alexander Mueller, député et porte-parole du Parti libre-démocrate pour la politique de défense. Il a également critiqué le fait que les députés aient été informés de la situation « trop ​​tard. »

La Bundeswehr a été en proie à une série de scandales liés à des activités d’extrême droite dans ses rangs, impliquant même ses unités les plus élitistes comme les forces spéciales ou la KSK.

La réputation de la KSK a été sérieusement entachée après qu’un certain nombre d’officiers se soient révélés impliqués dans un réseau clandestin d’extrême droite complotant pour tuer certains hauts responsables politiques allemands, dont le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas. Le scandale a même poussé la ministre de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer à dissoudre en partie l’une des unités du KSK.

Plusieurs soldats allemands ont également été arrêtés ces dernières années pour « palissade » armes et se livrer à diverses activités controversées d’extrême droite.

Le problème de « inconduite » n’est cependant en aucun cas limité aux troupes allemandes. Plus tôt en juin, six soldats britanniques ont été expulsés d’un train dans un autre État balte, l’Estonie, après que d’autres passagers se soient plaints de leur débauche ivre. Ils faisaient également partie du groupement tactique de présence avancée renforcée de l’OTAN, situé en Europe centrale et septentrionale.

Un analyste britannique, cependant, n’a pas tardé à blâmer Moscou en disant que la Russie avait peut-être tout orchestré.

