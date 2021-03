Les amours n’ont pas toujours besoin d’être torrides. Cela peut être adorable et mignon et plein d’innocence; comme ce numéro mettant en vedette un très jeune et mignon Sachin Pilgaonkar et Sadhana Singh dans le film Nadiya Ke Paar.

Le festival des couleurs approche à grands pas et avec lui, les préparatifs des célébrations sont à un niveau record. Bien que la pandémie ait pu mettre un frein aux rassemblements sociaux, rien ne peut atténuer les sentiments festifs lorsqu’il s’agit de festivals en Inde. Surtout un festival aussi joyeux que Holi. Bien que dans ses racines les plus traditionnelles, c’est un jour pour accueillir le printemps, et le Choti Holi ou Holika Dahan est un jour où l’honnêteté l’emporte sur la malhonnêteté. Mais au la-la-land de Bollywood, Holi a été synonyme d’amour, de romance et de flirt.

