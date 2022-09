Chansons de Strictly Come Dancing : sur quoi les célébrités ont-elles dansé la semaine dernière ?

APRÈS des semaines d’anticipation, Strictly Come Dancing est de retour pour la saison 20 du spectacle de compétition de danse.

Quinze célébrités ont fait leurs débuts dans la danse le samedi 24 septembre 2022, alors qu’elles se rendaient pour la toute première fois dans la salle de bal Strictly. Voici un récapitulatif des routines qui ont été réalisées.

Quelles étaient les danses de la semaine dernière ?

Will Mellor et Nancy Xu et Hamza Yassin et Jowita Przystal ont dominé le classement avec 34 points sur 40 possibles après avoir impressionné les juges Craig Revel Horwood, Shirley Ballas, Motsi Mabuse et Anton Du Beke avec leurs routines.

À l’autre bout du classement, Tony Adams et Katya Jones n’ont pas réussi à épater les juges et ont terminé à la dernière place avec seulement 15 points.

Ellie Simmonds et Nikita Kuzmin

Ellie Simmonds, une paralympienne qui est la première candidate de l’émission atteinte de nanisme, a dansé le cha-cha-cha avec sa partenaire professionnelle Nikita Kuzim.

La paire a réussi à obtenir un score impressionnant de 26.

Tyler West et Dianne Buswell

Kiss FM DJ Tyler West a interprété un American Smooth avec sa partenaire professionnelle Dianne Buswell.

Le total de 22 de Tyler et Dianne a été confirmé.

Kym Marsh & Graziano Di Prima

L’actrice Kym Marsh a dansé le jive avec Graziano Di Prima pour leurs débuts.

La paire a réussi à tirer un score de 23 des juges.

Will Mellor et Nancy Xu

L’acteur Will Mellor a dansé le jive avec sa partenaire de danse professionnelle Nancy Xu.

La paire a obtenu un score incroyable de 34 points sur 40 possibles, ce qui en fait la tête du classement.





Helen Skelton & Gorka Marquez

Helen Skelton et Gorka Márquez ont dansé le smooth américain.

Ils ont réussi à obtenir un score de 26.

James Bye et Amy Dowden

James Bye et Amy Dowden étaient un autre couple qui a interprété le jive lors du premier épisode.

Leur performance leur a valu 22 points des juges.

Fleur East & Vito Coppola

La chanteuse Fleur East et le nouveau strictement professionnel Vito Coppola ont dansé le cha-cha-cha.

Ils ont réussi à marquer 28 points.

Hamza Yassin et Jowita Przystal

La danseuse polonaise Jowita Przystal a été jumelée avec le présentateur de Countryfile et Animal Park Hamza Yassin.

Ils ont reçu 34 points pour leur impressionnant foxtrot, ce qui les place en tête du classement avec Will et Nancy.

Matt Goss et Nadiya Bytchkova

Le chanteur des Bros Matt Goss a dansé le quickstep avec sa partenaire professionnelle Nadiya Bychkova.

La paire a réussi à marquer 20 sur 40 pour leur performance, les plaçant malheureusement près du bas du classement.

Ellie Taylor et Johannes Radebe

Ellie Taylor et Johannes Radebe ont montré leur jeu de jambes dans un pas rapide et sophistiqué.

La paire a marqué 28 points des juges.

Molly Rainford et Carlos Gu

Molly Rainford s’est associée au débutant Carlos Gu et le duo a interprété une samba.

Ils ont reçu 31 points sur 40 possibles.

Richie Anderson et Giovanni Pernice

Tous les couples masculins Richie Anderson et Giovanni Pernice ont dansé le cha-cha-cha.

La paire a reçu 23 points pour leur performance.

Jayde Adams et Karen Hauer

L’humoriste Jayde Adams participe au deuxième partenariat entièrement féminin de l’histoire de la série.

Jayde s’est lancé dans une samba enthousiaste avec sa partenaire Karen Hauer et a marqué 23 points.

Tony Adams et Katya Jones

L’ancien footballeur Tony Adams a fait un clin d’œil à son ancien club Arsenal en arrivant en studio sur un canon d’or. & dansé le Tango.

Malgré un tango énergique, Tony et sa partenaire professionnelle Katya Jones ont reçu le montant le plus bas de la nuit avec seulement 15 points.

Kaye Adams et Kai Widdrington

Kai Widdrington est revenu pour sa deuxième saison dans l’émission, associé à la présentatrice de Loose Women, Kaye Adams.

Ils ont marqué 21 points sur 40 pour leur tango.

Sur quelles chansons les stars de Strictly ont-elles dansé samedi?

Will Mellor et Nancy Xu – Vivre La Vida Loca de Ricky Martin

Hamza Yassin et Jowita Przystal – Islands In The Stream de Dolly Parton et Kenny Rogers

Molly Rainford et Carlos Gu – Kiss My (Uh Oh) par Anne-Marie

Fleur East et Vito Coppola – Faisons du bruit de Jennifer Lopez

Ellie Taylor et Johannes Radebe – Je suis ce que je suis de Klaus Hallen Tanzorchester.

Helen Skelton et Gorka Marquez – Tu m’envoies d’Aretha Franklin

Ellie Simmonds et Nikita Kuzmin – Danse par DNCE

Kym Marsh et Graziano Di Prima – Oui par Merry Clayton

Jayde Adams et Karen Hauer – Dirty de Christina Aguilera

Richie Anderson et Giovanni Pernice – Je suis ton homme par Wham !

Tyler West et Dianne Buswell – Tomber par Harry Styles

James Bye et Amy Dowden – Ce que j’aime chez toi par The Romantics

Kaye Adams et Kai Widdrington – Voulez-Vous par Abba

Matt Goss et Nadiya Bychkova – Sir Duke du Chris Walden BigBand

Tony Adams et Katya Jones – Go West par The Village People