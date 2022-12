Chansons de Strictly Come Dancing : sur quoi danseront les célébrités lors de la finale ?

Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et cela inclut Strictly Come Dancing.

Mais avant de dire au revoir à l’émission à succès de la BBC pour une autre année, les célébrités restantes ont une dernière chance d’impressionner les juges et les téléspectateurs à la maison lors de la grande finale.

Strictly Come Dancing est maintenant dans sa dernière semaine

Quelles chansons et danses les couples Strictly interpréteront-ils lors de la finale ?

Les stars de Strictly se préparent à participer à la grande finale et affronteront TROIS danses chacune.

Les paires font chacune une danse préférée, un choix des juges et une danse de spectacle, cette dernière étant un mélange spectaculaire de genres avec des ascenseurs passionnants.

Il ne reste plus que quatre couples dans la compétition maintenant, Will Mellor et Nancy Xu étaient le douzième couple à quitter Strictly et à manquer la chance de remporter le trophée Glitterball.

La finale Strictly sera diffusée le samedi 17 décembre 2022 à 19h05 sur BBC One.

Helen Skelton & Gorka Marquez

Helen Skelton et Gorka Marquez ont montré qu’elles avaient ce qu’il fallait pour gagner et se sont qualifiées pour la finale.

Ils effectueront :

Choix des juges : Jive to Tightrope de Janelle Monáe.

Jive to Tightrope de Janelle Monáe. Danse préférée : Choix du couple à Mein Herr de Liza Minnelli (de Cabaret).

Choix du couple à Mein Herr de Liza Minnelli (de Cabaret). Spectacle de danse : Shine d’Emeli Sandé.

Fleur East & Vito Coppola

La chanteuse Fleur East et Vito Coppola ont fait un parcours incroyable jusqu’à présent, qui les a vus en tête du classement à Blackpool.

Ils effectueront :

Choix des juges : Samba à Hot Hot Hot par Arrow.

Samba à Hot Hot Hot par Arrow. Danse préférée : Choix du couple à Destiny’s Child Megamix par Destiny’s Child.

Choix du couple à Destiny’s Child Megamix par Destiny’s Child. Spectacle de danse : Trouvez-moi par Sigma avec Birdy.

Hamza Yassin et Jowita Przystal

Hamza Yassin, présentateur de Countryfile et Animal Park, et sa partenaire Jowita Przystal sont fortement pressentis pour remporter le Strictly Come Dancing.

Ils effectueront :

Choix des juges : Salsa à l’Equateur par Sash! mettant en vedette Rodriguez.

Salsa à l’Equateur par Sash! mettant en vedette Rodriguez. Danse préférée : Couple’s Choice to Jerusalema – Remix de Master KG avec Burna Boy et Nomcebo Zikode.

Couple’s Choice to Jerusalema – Remix de Master KG avec Burna Boy et Nomcebo Zikode. Spectacle de danse : Faisons face à la musique et à la danse par Irving Berlin.

Molly Rainford et Carlos Gu

Les outsiders Molly Rainford et Carlos Gu ont amélioré leur jeu au cours des dernières semaines de la compétition, après s’être retrouvés dans les deux derniers.

Ils effectueront :

Choix des juges : Quickstep to Love On Top de Beyoncé.

Quickstep to Love On Top de Beyoncé. Danse préférée : Rumba à tout l’homme dont j’ai besoin par Whitney Houston.

Rumba à tout l’homme dont j’ai besoin par Whitney Houston. Spectacle de danse : Baiser/1999 de Prince.