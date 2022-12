Chansons de la vieille Angleterre interprétées par le groupe choral Dixon – Shaw Local

DIXON — Le programme de la chorale de l’école secondaire Dixon a organisé un dîner madrigal vendredi à la cafétéria de l’école. Alors que la neige tourbillonnait dans les vents froids à l’extérieur, le public s’est diverti et a dîné pendant que la chorale chantait en costumes d’époque élisabéthaine.

Le premier acte s’est ouvert avec “Cantate Domino” et s’est terminé avec une interprétation de “Carol of the Bells”. Le deuxième acte avait des agrafes “Greensleeves” et “Lo How a Rose ere Blooming”. Le troisième acte s’est terminé par “Here We Come, A-Caroling”.

Le casting de la cour des madrigaux était Gianna Dukes, Elise Maass, Aryana Collins, Molly Oliver, Grace DeBord, Olivia Gingras, Reign Bonnewell, Emmy Pettorini, Leslie Pettorini, Kayti Miller, Dominik Zachary, Ollie Payne, Anne McFarlane, Owen Winters, James Cocar, Mykaylah Kirby, Ian Gordon, Ava Pazera, Clark Bonnewell, Ava Schier, Arin Newman et Olivia Hernandez.

Erin Rogers était directrice de la chorale.