Chansons de guerre ukrainiennes : les musiciens fusionnent art et propagande dans la lutte contre la Russie

La musique a toujours occupé une place importante dans la vie de Maria Kvitka. Avant la guerre, elle a travaillé comme costumière dans l’industrie cinématographique ukrainienne, voyageant fréquemment à travers le pays pour trouver l’inspiration pour ses créations. En cours de route, elle a recueilli des chansons et des sons traditionnels des régions disparates de l’Ukraine. Après l’invasion à grande échelle du pays par la Russie l’année dernière, Kvitka, sous le choc et sans emploi, s’est réfugiée dans les chansons folkloriques qu’elle avait compilées.

« C’était comme une thérapie pour moi », a déclaré Kvitka, 30 ans. « En les écoutant, vous avez eu l’impression que les Ukrainiens faisaient exactement la même chose pendant des centaines d’années – ils étaient toujours attaqués par la Russie. Et vous vous rendez compte que s’ils peuvent y survivre, nous le pouvons aussi.

Kvitka, qui a remporté l’année dernière le concours de talents « La voix du pays » en Ukraine, a sorti son premier album, « Give the Heart Freedom », en mai. Ses chansons sont un mélange envoûtant de berceuses, de poésie ukrainienne, de « voix blanche » – un style de chant slave – et de ses propres compositions.

«Avec la guerre, tout a soudainement été pris d’assaut. Maintenant, les gens veulent sauver leurs racines et leurs traditions. Avant, personne ne s’en souciait », a-t-elle déclaré.

Kvitka est l’une des dizaines de nouveaux artistes ukrainiens qui ont pris de l’importance depuis l’invasion. Ensemble, ils ont pour mission de faire revivre les traditions folkloriques de l’Ukraine, d’envoyer des troupes sur les lignes de front et de relever un pays las de la guerre. Ils espèrent également reconquérir la scène du showbiz du pays, longtemps dominée par la musique et les artistes de langue russe.

La musique russe est désormais interdite sur les radios locales. Les artistes ukrainiens qui avaient déjà tourné et étaient populaires en Russie ont publiquement coupé les ponts avec la nation envahisseur. Les groupes et chanteurs qui s’étaient produits en russe ont commencé à traduire et à rééditer leur musique en ukrainien.

« Pendant l’Union soviétique, la musique ukrainienne était dépréciée. Ils l’ont rendu pas cool et moche », a déclaré Kvitka. « Je veux voir sa renaissance. »

Anna Sviridova, directrice des programmes de la radio ukrainienne Avto, a déclaré qu’un divorce avec l’industrie russe du showbiz était en cours. « Le showbiz ukrainien commence à respirer librement et à vivre sa propre vie », a-t-elle déclaré.

Cette renaissance culturelle se produit alors même que l’industrie musicale ukrainienne est au point mort. « L’industrie s’est arrêtée ; il n’y a même pas un mot que vous pouvez utiliser pour nous décrire en ce moment », a déclaré Yevhen Filatov, 40 ans, un producteur de musique ukrainien.

De nombreux artistes ont annulé leurs tournées et leurs concerts pour se concentrer sur l’effort de guerre. Des musiciens ont donné des concerts gratuits sur les lignes de front, dans les stations de métro et dans les bunkers souterrains, remontant le moral des soldats et des citoyens épuisés. D’autres ont fait don des bénéfices de leurs albums à l’armée.

« Les artistes ukrainiens se sont désormais unis pour aider le pays », a déclaré Tymofii Muzychuk, membre du Kalush Orchestra, le groupe ukrainien qui a électrisé la nation en remportant le concours Eurovision de la chanson l’année dernière. « Tout le monde essaie de faire quelque chose d’utile. »

Sviridova le décrit comme « une période d’opportunités » pour les nouveaux artistes. Il y a eu « une poussée intense » de la popularité des musiciens ukrainiens, a-t-elle dit, en particulier ceux qui « consolident leurs réalisations créatives aux côtés de leurs réalisations morales et patriotiques ».

« Depuis, on s’est rendu compte que le statut d’artiste n’avait plus d’importance. Ce qui compte, c’est la chanson, le contenu et l’ambiance qu’elle crée », a-t-elle déclaré. « Ils ont mis en avant beaucoup de musique intéressante qui a été très inspirante pour la société ukrainienne en temps de guerre. »

Les ondes ukrainiennes sont remplies de chansons émouvantes consacrées au siège de Marioupol et à la bataille de Bakhmut, à l’héroïsme des brigades ukrainiennes et aux ravages causés aux forces russes par les armes occidentales nouvellement acquises. Beaucoup de ces morceaux ont engendré – et ont été inspirés par – des sensations virales sur Internet, ce que Sviridova appelle des «mèmes musicaux».

L’auteur-compositeur ukrainien Taras Borovok, 50 ans, est au cœur de cette machine de propagande. Lieutenant-colonel, il ne s’est pas dirigé vers les lignes de front lorsque la guerre a éclaté, mais dans un studio à la périphérie de Kiev. Il s’est enfermé là-bas pendant trois mois – dormant sur un canapé en cuir avec une kalachnikov et des treillis militaires à côté de lui.

Lui et son équipe de producteurs ont produit des vidéoclips encourageant les hommes ukrainiens à rejoindre l’armée, des chansons commémorant les soldats tombés au combat et des morceaux qui ont été diffusés sur des haut-parleurs à travers les lignes de front exhortant les soldats russes à se rendre.

« Nous sommes engagés dans la propagande militaire », a déclaré Borovok. « Nous surveillons la société, quels sont les sujets d’actualité, ce qui obtient le maximum d’audience. »

« Si l’humeur de la société s’est un peu détériorée et si les gens deviennent déprimés, alors j’écris quelque chose d’amusant et d’encourageant », a-t-il poursuivi. « Si nous voyons que les gens commencent à oublier la situation – vont toujours dans les bars et les boîtes de nuit – nous écrivons quelque chose pour que tout le monde se souvienne que nous sommes en guerre. »

Le quatrième jour de la guerre, Borovok a reçu un appel téléphonique de son supérieur Serhiy Cherevaty, le porte-parole du groupe oriental des forces armées ukrainiennes. Une énorme colonne de chars russes s’approchait de Kiev et les gens craignaient que la capitale ne soit bientôt encerclée.

Au lieu de cela, l’Ukraine a utilisé des drones turcs Bayraktar pour bombarder la tête et la queue de la colonne, tandis que l’artillerie ukrainienne a battu le reste du convoi.

« Que pouvons-nous faire [that is] intéressant à propos de Bayraktar? Comment pouvons-nous le glorifier ? Borovok se souvient de la demande de Cherevaty. Vingt minutes plus tard, Borovok avait écrit «Bayraktar», superposant un refrain accrocheur sur un rythme contagieux, accompagné de batterie et d’un piano électrique. Le la chanson est devenue viralejoué des millions de fois en ligne en quelques jours.

« Personne n’aurait pu penser qu’une simple chanson sortirait toute la société de la dépression et lui donnerait une gifle de guérison. Les gens disaient : « Ça va. Maintenant, nous gagnons », a déclaré Borovok.

Dix-huit mois après le début de la guerre, Sviridova affirme que la demande du public pour un « contenu militaire » a diminué, même si elle insiste sur le fait qu’il est toujours d’actualité.

« Nous comprenons tous que la société se fatigue, mais nous ne devons pas oublier qu’il y a une guerre dans notre pays », a-t-elle déclaré. « Par conséquent, un tel contenu a le droit d’exister. »

De plus en plus, cependant, les artistes ukrainiens tentent d’éloigner leurs compatriotes de la tourmente incessante du conflit, chantant des chansons sur l’amour et la joie, mais aussi aux prises avec des sentiments plus complexes à propos de la guerre.

Un groupe avec un tel objectif est le groupe électro-folk Onuka, créé par la musicienne Nata Zhyzhchenko, et Filatov, le producteur, qui forment également un couple. Lorsque le Washington Post a interviewé le duo le mois dernier, Zhyzhchenko, 38 ans, était à un jour de donner naissance à leur deuxième enfant et à deux semaines de la sortie de leur nouvel album, « ROOM ».

Chaque chanson de l’album est dédiée à un type différent de lutte interne, et les morceaux évoquent des expériences telles que des femmes fuyant l’Ukraine avec leurs enfants et des personnes endurant le bouleversement de leur vie à l’intérieur du pays. « La pièce fait référence à l’espace que nous avons perdu – notre environnement ordinaire, ainsi que nos maisons », a déclaré Zhyzhchenko.

Zhyzhchenko, dont la chanson « VICTORY » est devenue l’un des hymnes les plus populaires de la guerre, dit qu’elle pense que les artistes ont la responsabilité non seulement d’écrire des chansons patriotiques, mais aussi de produire des « chansons du cœur ».

« Je pense que les gens ont maintenant besoin non seulement de chansons sur le chagrin et la victoire, mais aussi d’un exutoire pour partager leurs sentiments sur, par exemple, leur solitude entre étrangers indifférents, ou sur la perte de votre destin, de votre entreprise ou de votre maison », a déclaré Zhyzhchenko. .

Kvitka n’écrit pas directement sur la guerre, mais elle s’en inspire tout de même. « Kokhala », sa chanson la plus connue – qu’elle a écrite à propos de quelqu’un qu’elle a perdu – a beaucoup résonné, les gens lui écrivant souvent en disant que cela les avait aidés à surmonter leur propre douleur.

« La musique vous aide à vous battre, mais elle vous aide aussi à pleurer », a-t-elle déclaré. « Beaucoup d’Ukrainiens ne pleurent pas ; ils n’ont pas le temps, ou ils essaient d’être forts tout le temps. La musique vous ouvre.