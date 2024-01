Chanson : un rêve devenu réalité pour une femme locale | Culture & Loisirs

Dans sa chanson « Come Clean », Katie Clark de Hillsborough donne une nouvelle tournure à la chanson de 1972 « (If Loving You is Wrong) I Don’t Want to Be Right », lorsqu’elle chante « You’re my drug/And I don’t Want to Be Right ». Je ne veux jamais me débarrasser de cet amour. La douce réflexion est si parfaitement et naturellement couplée à la voix et à l’arrangement musical de Clark que vous ne réaliserez probablement pas que vous fredonnez après seulement quelques écoutes.

La chanson, qui peut être entendue sur la plupart des plateformes de streaming musical, est la première que Clark enregistre et publie. Son plan est de sortir des chansons individuelles tout au long de l’année dans l’espoir de garder son son frais et de construire progressivement une base de fans. Elle souhaite également continuer à enregistrer de la musique entre les sorties.

“Si je dévoile tout cela maintenant, le perfectionniste en moi va dire : ‘Oh mon Dieu, je n’ai rien fait depuis quelques mois'”, a déclaré Clark, diplômé du lycée d’Orange. « Le plan pour l’instant est de sept chansons. Je pense les publier probablement une fois par mois au cours des six ou sept prochains mois. Ils sont prêts à partir. Il s’agit en grande partie simplement d’apprendre une stratégie et de m’inspirer de ce que font d’autres musiciens.

Bien que lancer des chansons au grand jour pour un accès facile puisse être un territoire inconnu pour Clark, la musique – en particulier le chant – l’accompagne depuis qu’elle est une jeune enfant, bénéficiant d’une large exposition aux ballades provenant d’un large éventail de sources.

«J’ai grandi avec les films Disney», a-t-elle ri. « Je chante toujours. Je crois que c’était au collège lorsque j’ai commencé à chanter au choix et à choisir des cours pour me produire sur scène. J’ai continué mes études secondaires, je suis allé à l’école du gouverneur pour le chant et j’ai fait partie de groupes a cappella.

Elle chante désormais dans trois groupes.

Les influences de son grand-père et de son père en tant que musiciens ont également été déterminantes dans son intérêt précoce pour la musique, et elle leur attribue le mérite de lui avoir appris la guitare. Clark a déclaré que des chansons et des guitares étaient présentes lors de la plupart des réunions de famille.

«Nous jouions des chansons, faisions des jam sessions», a-t-elle déclaré. «J’ai beaucoup appris d’eux sur la musique.»

Son père était un fan de rock classique, notamment de groupes comme Styx, les Eagles et les Rolling Stones. Les goûts musicaux de son grand-père s’orientaient vers des artistes country plus âgés, comme Ronnie Milsap, Dolly Parton, Elvis et Patsy Cline. Il n’est pas exagéré de reprendre certaines de ces influences dans sa chanson « Come Clean ».

Le chant n’est pas le seul talent que Clark a développé dès son plus jeune âge. Ses premiers souvenirs d’écriture remontent à l’école primaire, lorsqu’elle écrivait des poèmes et des nouvelles. Il était logique qu’un jour Clark combine musique et écriture. Et cela a nécessité un petit coup de pouce de la part de son père.

“C’est lui qui m’a encouragé à enregistrer des trucs”, a-t-elle déclaré. «Je me suis toujours considéré, je suppose, comme un très bon chanteur, mais c’est lui qui a dit: ‘Si jamais vous écrivez quelque chose, enregistrons-le.’»

Son père, Tom Clark, est un artiste d’enregistrement depuis son adolescence et a joué un rôle déterminant en aidant sa fille à organiser et à produire son premier album, ainsi que l’œuvre à venir.

“Mon père fait tout autant partie de mon son que moi à bien des égards”, a-t-elle déclaré. «J’espère apprendre beaucoup de choses sur l’enregistrement, car c’est tout un art en soi. Mais une grande partie du professionnalisme qui transparaît dans ce son vient de mon père et de ses compétences.

“Cela signifie beaucoup pour moi de sortir cela parce que c’est important pour lui aussi”, a-t-elle ajouté.

Clark et son père font également partie d’un groupe avec son fiancé, un oncle et un autre ami. C’est dans l’un de ses autres groupes, Popcorn Blue, qu’elle a rencontré le musicien Richard Kim, avec qui elle est maintenant fiancée en mars. Clark et son fiancé ont une entreprise parallèle appelée Then Came Two Music, où ils peuvent être embauchés pour se produire lors d’événements, comme des mariages, des cocktails et des fêtes.

Parmi la poignée de groupes, Clark et son fiancé donnent des concerts plusieurs fois par mois, du printemps à l’automne. Elle espère élargir ses possibilités de jouer devant un public, mais elle admet que l’expérience peut être difficile pour elle.

«Avant, c’était une chose angoissante pour moi, même si j’adorais l’aspect du chant», a-t-elle déclaré. “C’est marrant. C’est une façon de m’exprimer, mais être devant des gens était un défi.

Ainsi, avec l’influence musicale de son grand-père, l’aide de son père à l’enregistrement et le fait que son fiancé soit membre du groupe, on pourrait se demander où se situe la mère de Clark par rapport à la carrière musicale naissante de sa fille.

« Elle me soutient beaucoup. Elle est aussi artiste mais elle est peintre. C’est ainsi qu’elle comprend l’art. Mais elle n’est pas vraiment chanteuse ou musicienne, mais toute ma famille a toujours été à mon côté et m’a encouragé à me produire sur scène », a déclaré Clark.

Vous pouvez retrouver la musique de Katie Clark (Katie Rae) sur Spotify, Apple Music et d’autres plateformes de streaming.