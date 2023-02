Chanson principale de Khiladi Tu Anari de Selfiee : Tiger Shroff rejoint Akshay Kumar, le duo a mis le feu aux écrans avec leur performance énergique

La chanson Selfiee Main Khiladi qui est une version recréée sur Main Khiladi Tu Anari du film du même nom devient virale en ce moment. Alors que l’original mettait en vedette Akshay Kumar et Saif Ali Khan, la nouvelle version met en vedette Akshay avec Emraan Hashmi. Alors que les fans ont lapé la chanson, il y a aussi une version qui rend les fans gaga. Celui-ci est avec Akshay et sa co-vedette de Bade Miyan Chote Miyan, Tiger Shroff. Les deux correspondent à leur énergie et c’est un régal de les voir jouer. Découvrez la chanson ici.