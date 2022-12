Chanson Pathaan Besharam Rang : la plage éblouissante de Deepika Padukone ressemble aux abdos parfaits de Shah Rukh Khan ; vérifier tous les détails de la chanson [Watch Video]

Chanson du Pathaan Besharam Rang : Pathaan est le film tant attendu de l’année 2023. Pathaan, le prochain film mettant en vedette Shah Rukh Khan et Deepika Padukone, est en préparation. Les fans sont ravis depuis la sortie de l’affiche et du teaser du film. Maintenant, les réalisateurs du film ont sorti la première chanson du film, qui est “Besharam Rang”. SRK et Deepika étaient superbes ensemble. La chanson a été tournée dans un endroit merveilleux en Espagne. Le look de plage fluide de Deepika et le spectacle de poitrine de Shah Rukh Khan étaient les cerises sur le gâteau. La musique et les mouvements de danse sont excellents. Jetons un coup d’œil aux détails complets de la chanson dans cette vidéo. Regarder la vidéo.