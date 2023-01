Chanson Pathaan Besharam Rang Controversy: Urfi Javed canalise sa Deepika Padukone intérieure alors qu’elle groove au numéro; les internautes réagissent [Watch Video]

Urfi Javé a été l’enfant préféré de la controverse. Elle courtise les controverses à cause de ses déclarations de style. Eh bien, c’est principalement et parfois dû à ses opinions brutalement honnêtes. Cela n’a pas empêché Uorfi Javed d’être elle-même. Elle continue d’être comme elle est sans aucun scrupule. Urfi Javed a plus que jamais expérimenté ses déclarations de style et a également exprimé son cœur. Et il semble qu’elle vient d’étendre son soutien à Deepika Padukone et Shah Rukh Khan vedette Pathan. Le film a suscité de nombreuses controverses depuis la sortie de la chanson Besharam Rang.

Urfi Javed canalise sa Deepika Padukone intérieure de Pathaan

Urfi Javed a encore une fois fait son apparition dans les Entertainment News du jour avec sa dernière vidéo. Elle a laissé tomber sa dernière vidéo affichant sa dernière déclaration de style dans une tenue orange. Et elle a joué la chanson vedette de Deepika Padukone et Shah Rukh Khan Besharam Rang de Pathaan dans la vidéo de bobine qu’elle a partagée en ligne. Urfi Javed porte également des talons orange.

Découvrez la vidéo d’Urfi Javed sur Besharam Rang ici :

Les internautes ont réagi à la vidéo d’Urfi Javed. Alors que beaucoup de gens l’ont lié à la tendance au boycott. Il y en a quelques-uns qui ont loué les tripes d’Uorfi Javed. Découvrez les commentaires ici :

Controverse de la chanson Besharam Rang de Pathaan

Le film Pathaan a fait son entrée dans la section des nouvelles tous les jours et principalement à cause de diverses controverses. Lorsque la chanson Besharam Rang a été abandonnée, cela a mis beaucoup de gens en colère car Deepika a été vue dans une tenue orange dans un numéro très sensuel du film. Le chef du conseil d’administration de CBFC, Prasoon Joshi, a révélé que les réalisateurs avaient été invités à apporter certaines modifications au film avant sa sortie. KRK, Vivek Agnihotri et Mukesh Khanna ont également partagé leurs points de vue sur Pathaan et la chanson Besharam Rang. Cela a ajouté aux controverses. Les promotions de Pathaan n’ont pas eu lieu jusqu’à présent. Il devrait sortir le 25 janvier 2023. Réalisé par Siddharth Anand, Pathaan met également en vedette John Abraham en tant qu’antagoniste principal.