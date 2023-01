chanson Pathaan Besharam Rang avec Shah Rukh Khan, Deepika Padukone obtient une version Ghazal; les internautes l’appellent mieux que l’original

La chanson Besharam Rang de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone de Pathaan atteint les charts et est devenue la chanson la plus populaire de l’année. Et maintenant, la chanson a la version Ghazal de Soumya Mukherjee et Internet devient gaga. J’ai une interprétation de l’éthos et l’appelle mieux que l’original et coupable, nous sommes également d’accord. Regardez comme ce chanteur a magnifiquement transformé Besharam Rang en Ghazal et nous sommes sûrs que même SRK et Deepika vont adorer. La chanson de Besharam Rang a atterri dans une énorme controverse en raison du bikini couleur safran de Deepika Padukone, de nombreux ennemis affirment qu’ils ont mis le feu aux théâtres et plus encore. Pendant ce temps, de nombreux acteurs de l’industrie ont soutenu la chanson, notamment l’actrice chevronnée Asha Parekh.

Regardez la vidéo de la chanson Besharam Rang à Ghazal et vous allez l’adorer.

La chanson de Besharam Rang montre Deepika Padukone dans l’avatar le plus glamour alors qu’elle laisse ses fans bouche bée avec son punch dans la chanson. Deepika et Shah Rukh Khan viennent de former la paire WOW ensemble et cette chanson recevra certainement tous les coups de sifflet des cinéphiles dans les salles. Pathaan sortira le 25 janvier 2023 et les créateurs n’ont pas encore lancé la promotion.

Mais si l’on en croit les rapports, Shah Rukh Khan ira dans l’émission Bigg Boss 16 de son copain Salman Khan pour promouvoir le film avec Deepika Padukone. Les fans ne peuvent pas attendre les deux Khans ensemble à l’écran. Et si cela se produit, ce sera un régal visuel pour tous les fans. Shah Rukh Khan fait son retour avec Pathaan et quoi qu’il arrive, le public et ses fans iront certainement au théâtre pour voir à nouveau King Khan régner.