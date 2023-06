Chanson Pasoori Nu de Satyaprem Ki Katha: Arjiit Singh explique pourquoi il a accepté de refaire la chanson populaire au milieu d’un contrecoup

Les créateurs de Satyaprem Ki Katha ont sorti un album mélodieux du film à intervalles réguliers. Le dernier ajout à l’album est Passori Nu, un remake d’une chanson pakistanaise populaire. La piste présente Kartik Aaryan et Kiara Advani exprimant leur amour l’un pour l’autre. Arijit Singh a prêté sa voix soul à Pasoori Nu mais a reçu du lin du public. Avant la sortie de la chanson, les fans ont exprimé leur déception en apprenant qu’Arijit chanterait la version indienne.

Après la sortie de Pasoori Nu hier, les fans ont adoré la chanson et ont été hypnotisés en entendant la version d’Arijit Singh. Cependant, après avoir reçu des réactions de tous les coins, le chanteur phénoménal a révélé pourquoi il avait accepté de recréer la chanson populaire. Un tweet viral du compte non vérifié du chanteur révèle la raison de sa décision de reprendre la chanson du film Satyaprem Ki Katha avec Kartik Aaryan et Kiara Advani. Apparemment, le chanteur a accepté de soutenir une association caritative.

Un fan lui a demandé pourquoi il n’avait pas rejeté l’offre d’être un chanteur renommé. Le compte a répondu : « Eh bien, le fabricant m’a promis un fonds annuel pour une école pour les défavorisés, c’est le plus important thode gaali kha lenge. Il a également souligné la réalité des artistes dans l’industrie et pourquoi ils acceptent de tels accords. Il a dit que c’était de la propagande et que les mélomanes ne voulaient pas voir des gens faire tomber un artiste. Il a ajouté : « L’industrie fait et défait un artiste selon sa convenance. Nous nous battons parce qu’ils veulent que nous le fassions »

Pasoori Nu est une version recréée de la célèbre chanson pakistanaise Pasoori chantée par Ali Sethi et Shae Gill du Coke Studio. La piste originale est rapidement devenue populaire et a été la chanson la plus jouée. La version hindi est chantée par Arijit Singh et les voix féminines sont de Tulsi Kumar. Parler de la musique Satyaprem Ki Katha est un drame romantique musical et chaque chanson du film fait tomber le public amoureux de l’histoire.

Satyaprem Ki Katha met en vedette Kartik Aaryan et Kiara Advani dans le rôle principal. Le film est réalisé par Sameer Vidwans et financé par Sajid Nadiadwala. Il est produit conjointement sous les bannières de Nadiadwala Grandson Entertainment et Namah Pictures. Le film devrait sortir en salles le 29 juin 2023.