Chanson Jawan Chaleya : Shah Rukh Khan donne un aperçu de son numéro romantique avec Nayanthara ; les fans ne peuvent contenir l’excitation [Check Reactions]

Shah Rukh Khan sera vu romancer Nayanthara dans le nouveau film à venir Jawan. Le Jawan prevue est sorti il ​​y a quelques semaines et il y avait relativement peu de plans de Nayanthara. Depuis qu’il a été dit que la superstar Shah Rukh Khan était jumelée avec la superstar féminine Nayanthara, les fans attendaient de les voir ensemble. Et il est enfin là. Shah Rukh Khan a partagé un teaser de la nouvelle chanson à venir, Chaleya. C’est un numéro romantique entre SRK et Nayanthara.

Shah Rukh Khan et Nayanthara mettront le feu aux écrans avec Chaleya

Les créateurs de Jawan publient divers actifs du nouveau film à venir mettant en vedette Shah Rukh Khan. Et ils ont sorti un teaser de Chaleya, leur prochaine chanson du film. C’est un numéro romantique présenté sur Nayanthara et SRK. Les paroles sont trop mélodieuses et le numéro de romance est chanté par nul autre qu’Arijit Singh. L’aperçu comprend Shah Rukh et Nayanthara valsant dans les rues. Shah Rukh Khan est également vu adopter sa pose de marque. La musique de Jawan est donnée par Anirudh Ravichander et elle nous a déjà rendu accro.

Regardez Shah Rukh Khan et Nayanthara s’aimer dans la vidéo teaser de Chaleya ici :

L’amour de Jawan. Romantique. Gentil Doux. #Chaleya sortie lundi ! Anirudh tu es magique. Farah t’aime comme toujours. Arijit tu me fais ressembler à l’amour, encore une fois. Shilpa tu sonnes divine et Kumaar ta poésie ‘bahut changi hai’#Jawan sortie mondiale le 7 septembre 2023, en pic.twitter.com/ZyNPe1Z8mM Shah Rukh Khan (@iamsrk) 12 août 2023

Les fans sont impatients à propos de la nouvelle chanson mettant en vedette SRK et Nayanthara

Chaleya de Jawan sort le lundi, soit le 14 août 2023. Et ça semble trop loin après avoir lâché ce sacré beau teaser, non ? Les fans de Shah Rukh Khan et de Nayanthara attendent avec impatience le morceau romantique. Les fans le déclarent déjà comme un hit-parade, une chanson à succès et ainsi de suite. Découvrez leurs réactions à la vidéo teaser Chaleya ci-dessous:

Shah Rukh Khan chante les louanges de l’équipe

Shah Rukh Khan a salué Anirudh comme magique. Il a comblé d’amour Farah Khan, Arijit Singh, Shilpa Rao, Priya, Vivek, Chandrabose, Adithya et Kumaar pour la chanson dans différentes versions. Récemment, Shah Rukh Khan a mené une session Ask SRK sur Twitter dans laquelle il a révélé que Chaleya est sa chanson préférée de l’album de Jawan. Il appelle la chanson douce, romantique et douce, tout comme lui.

Jawan, réalisé par Atlee, met également en vedette Deepika Padukone, Sanya Malhotra, Priyamani, Sunil Grover, Ridhi Dogra, Lehar Khan et plus encore. Jawan devrait sortir le 7 septembre 2023.