Chanson de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar Tere Pyaar Mein: Voici comment Ranbir Kapoor, Shraddha Kapoor ont fait du numéro un régal visuel pour les fans

Tu Jhoothi ​​Main Makkaar fait le buzz depuis son annonce. Après la sortie de la bande-annonce, les internautes parlent du nouveau couple de Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor. Récemment, la chanson ‘Tere Pyaar Mein’ est sortie du film. Il y a des anecdotes intéressantes sur la dernière chanson et nous parions que vous ne l’auriez pas remarqué. La nouvelle paire Ranbir et Shraddha ont changé 16 tenues dans la chanson.

Tere Pyaar Mein est une chanson vibrante tournée en Espagne montrant la chimie amusante des acteurs principaux. L’emplacement spectaculaire ajoute une touche de vivacité à la chanson. Ranbir est magnifique tandis que Shraddha est grésillant dans la chanson et leur changement de 16 costumes ajoute plus de dynamisme à la pièce. Jetez un œil à leurs tenues colorées dans la chanson Tere Pyaar Mein.

Tere Pyaar Mein est une autre mélodie euphorique que le public attendait. La musique a été composée par Pritam tandis qu’Amitabh Bhattacharya a écrit les paroles et Arjit a chanté de sa voix soul. La chanson est une combinaison magique du trio.

Les créateurs ont laissé tomber la chanson augmentant la chaleur de la saison des amours. Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor ont l’air chics dans leurs tenues stylées, ce qui fait de ce numéro un régal visuel. Les fans espèrent qu’ils seront la meilleure paire à l’écran.

La chanson est sortie il y a quatre heures et elle a déjà reçu 2,3 ​​millions de vues. Il est disponible sur la chaîne Youtube T-Series. Si vous n’avez pas regardé la chanson, allez la regarder. Et si vous l’avez déjà fait mais que vous n’avez pas remarqué le changement de 16 tenues, regardez-le à nouveau.

Nous avons hâte de voir Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor dans toute leur splendeur dans le film Tu Jhoothi ​​Main Makkaar. Il s’agit de la première collaboration des deux acteurs phares de Bollywood. Ils n’ont jamais partagé d’écrans auparavant dans leur carrière.

Tu Jhoothi ​​Main Makkaar est le film de réalisateur de Luv Ranjan avec Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor dans les rôles principaux. Le film rom-com est produit par Luv Ranjan et Ankur Garg sous la bannière Luv Ranjan Films et présenté par la série T de Gulshan Kumar. Le film déploiera toutes ses couleurs sur la fête de Holi lors de sa sortie le 8 mars 2023.