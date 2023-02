Chanson de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar Tere Pyaar Mein copiée à partir de plusieurs pistes anglaises ? Débats Twitter

Dès que la première chanson de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar intitulée Tere Pyaar Mein est sortie mercredi, elle a été à la mode sur Internet en raison de la chimie enflammée entre Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor qui ont l’air torride dans le morceau romantique filmé à travers de beaux espagnols. Emplacements.

Composé par Pritam, écrit par Amitabh Bhattacharya et chanté par Arijit Singh et Nikhita Gandhi, Tere Pyaar Mein est en tête des charts de streaming et est devenu le sujet de conversation de la ville. Eh bien, certains internautes prétendent maintenant que la piste optimiste et énergique est copiée à partir de trois ou quatre chansons anglaises.

Une page Instagram appelée « suroorgasm » a partagé à quel point la chanson sonne exactement comme Love Again de Dua Lipa, All That Glitters de Kate Earl, Your Woman de White Town alias Jyoti Prakash Mishra, et même le thème The Imperial March de Star Wars. Une poignée Twitter appelée “Gems of Copywood” a également porté la même accusation.





Depuis que Pritam a été accusé de plagiat dans sa carrière au début, Internet pense que le compositeur de musique est revenu à ses tours. Cependant, certains passionnés de musique ont soutenu le directeur musical en mentionnant comment les mêmes rythmes ont été échantillonnés dans toutes ces chansons, ce qui ne peut être qualifié de plagiat. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Il s’agit d’échantillonnage et non de copie. Cela vient d’un technologue en musique », tandis qu’un autre l’a soutenu et a ajouté : « Vrai. Vérification d’un producteur de musique.

Mettant également en vedette Dimple Kapadia, Boney Kapoor et le comédien de stand-up Anubhav Singh Bassi, Tu Jhoothi ​​Main Makkaar est une sortie festive et sortira dans les salles du monde entier à l’occasion de Holi le 8 mars. Le film est réalisé par Luv Ranjan qui a déjà dirigé comédies romantiques telles que Pyaar Ka Punchnama et Sonu Ke Titu Ki Sweety.

