Chanson de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar Pyaar Hota Kayi Baar Hai OUT: Ranbir Kapoor apporte l’hymne PARFAIT de la Saint-Valentin pour les célibataires

Après avoir donné à ses fans un hymne de rupture avec Ae Dil Hai Mushkil, maintenant Ranbir Kapoor est prêt avec un autre hymne de la Saint-Valentin pour tous les singles et c’est la chanson indispensable de l’année pour eux alors que la Saint-Valentin approche. Ranbir Kapoor est prêt pour son autre comédie romantique Tu Jhoothi ​​Main Makkaar avec Shraddha Kapoor et leur chimie rend déjà les fans impatients de regarder le film. Après le super succès de la chanson de Tere Pyaar Mein, les créateurs ont sorti un autre numéro de danse énergique “Pyaar Hota Kayi Baar Hai” où vous verrez Ranbir Kapoor montrer ses mouvements de danse extraordinaires et consoler tous les singles de ne pas perdre espoir car l’amour ne le fait pas. arriver qu’une seule fois.

“Pyaar Hota Kayi Baar Hai” est une dédicace aux célibataires amoureux avec un message pour se débarrasser de leur blues parce que l’amour ne se produit pas qu’une ou deux fois, il se produit plusieurs fois. La chanson rappelle à tous les amoureux abandonnés de retomber amoureux. Pyaar Hota Kayi Baar Hai ‘est tourné sur un plateau tentaculaire et Ranbir a l’air pimpant alors qu’il groove sur les rythmes chorégraphiés par Bosco-Caeser. Son copain à l’écran et hors écran, Anubhan Singh Bassi, figure également dans la chanson. Avec la musique de Pritam, la voix d’Arijit Singh et des paroles originales écrites par Amitabh Bhattacharya, celle-ci résonnera à coup sûr avec tous les singles.

Regardez la vidéo de la nouvelle chanson de Ranbir Kapoor “Pyaar Hota Kayi Baar Hai” de Tu Jhoothi ​​Main Makkaar

Ranbir Kapoor et Shraddha Kapoor seront vus pour la première fois dans le prochain de Luv Ranjan. Le film devrait sortir en mars lors du festival de Holi. La bande-annonce est juste hilarante et vous avez hâte d’assister à cette comédie romantique du réalisateur. Cette chanson de Ranbir vous rappellera instantanément son époque Yeh Jawaani Hai Deewaani, cet homme ne vieillit jamais de sitôt.