Chanson de Shehzada Personnage Dheela Hai 2 teaser: Kartik Aaryan suinte swag; Les fans de Salman Khan le claquent tandis que les supporters disent “Ça va être un hit-parade”

Kartik Aaryan sera ensuite vu dans Shehzada aux côtés de Kriti Sanon qui est un remake de Ala Vaikunthapurrmuloo mettant en vedette Allu Arjun et Pooja Hegde. Le film aura un remake d’un populaire Salman Khan chanson appelée Personnage Dheela Hai depuis Prêt qui a également joué Zarine Khan. Et Kartik Aaryan a récemment laissé tomber le teaser de la chanson Character Dheela Hai 2 qui est maintenant devenue le sujet de conversation de la ville. Le teaser de la chanson Character Dheela Hai 2 a suscité des réactions mitigées. Découvrez-le ci-dessous :

Kartik Aaryan abandonne la chanson de Shezada Personnage Dheela Hai 2

La chanson de Kartik Aaryan et Character Dheela Hai 2 a fait la une des journaux dans Entertainment News. Le teaser commence avec Kartik suintant swag. Il fait le tour des regards et a des filles qui l’entourent. La musique commence par la musique originale du personnage Dheela Hai avec Salman Khan. Kartik semble entrer dans un pub, il est prêt à reprendre la fête. Il a trois looks l’un dans une chemise marron, le deuxième dans une veste en cuir et le troisième dans un blazer à carreaux rouges. Il a également un travail au sol et un nouveau morceau de musique pour le personnage Dheela Hai 2, le dernier morceau faisant répéter Dheela. On dirait qu’ils ont fait quelques changements. Attendez qu’il tombe la semaine prochaine.

Regardez la vidéo teaser du personnage principal de Kartik Aaryan Dheela Hai 2 ici:

Personnage Dheela Hai 2 : les fans de Salman Khan claquent, tandis que les fans de Kartik le soutiennent

Eh bien, les fans de Salman Khan sont mécontents de la refonte de la chanson par Kartik Aaryan. Et ils n’ont pas mâché leurs mots en lui disant la même chose. Ils ont appelé Kartik pour avoir copié Ala Vaikunthapurramuloo et maintenant même la chanson. D’un autre côté, les fans de Kartik sont sûrs que la chanson sera également une chanson à succès. Ils sont sûrs que ce sera un autre hit-parade de Kartik. Découvrez les tweets ici :

Bonjour bonjour ?? quelle chanson à succès ça va être #Shehzada Kartik Aaryan Fandom (@KartikAaryanFan) 8 février 2023

Omgggggg !!! Ça a l’air génial ???? Kartik Aaryan Fandom (@KartikAaryanFan) 8 février 2023

Ça va être le chartbuster de l’année à coup sûr ??? Harish Paliwal (@_harishpaliwal_) 8 février 2023

Bantu ka caractère dheela hai ki nahi Pata nahi par chanson kadak hai. # Shehzada @TheAaryanKartik #Kartikaaryan ? Dr Chanda Sinhababu (@Naughtyrinks) 8 février 2023

classique ruiné iamJunaid (@InoxentJunaid4) 8 février 2023

Aag lagega jaldi salut …. ???#PersonnageDheela2 Aniruddha Roy Chowdhury (@AniruddhaHrx) 8 février 2023

Gana a frappé hai ??? ??? (@SnehaSonakshi) 8 février 2023

Je regarde définitivement monsieur, vous êtes ma meilleure chance préférée ? ? Skmafijul (@Skmafijul786) 8 février 2023

Bilkul dheela hai yeh bhi koi puchne ki baat hai Vasu Singhal (@vasuSin80357277) 8 février 2023

remake d’iska bhi ? Nishant Dadhich (@nishant_dadhich) 8 février 2023

Charm kar lukkhe prem (@LautAaoMadhur) 8 février 2023

Allons-y ? ??? Shehzada ? (@MrAaryansgirl) 8 février 2023

En attendant la chanson à succès Être Namman Arora (@naman_being) 8 février 2023

Feu ??? Shehzada ? (@MrAaryansgirl) 8 février 2023

L’amener sur.. Tush (@kartiktush) 8 février 2023

Nafrat Ho Gayi tujhse ab Apna Enfance ? Ou Ha teri à MKB @TSeries C’est..Raees ! (FAN) (@BeingDevilRaees) 8 février 2023

Logement Super Hit… (@Kartik65Meena) 8 février 2023

? driscando (@drishtantghimi1) 8 février 2023

Bhaii Salman & Shahrukh Ke Songs Ko Haat mat Laga Ils ne sont pas remplaçables Koi aur acteur ka remake krlo bhai Plzzz Je t’aime beaucoup Regardez tous vos films aussi bas Khud Salut apna naam kharab mat karle bhai apne hi haatoun se ???? syed safwan (@syedsaf20186298) 8 février 2023

Ne ruine pas bhai ?? Aryen (@Keep_Silence_13) 8 février 2023

Cette chanson est Hommage à Salman Khan. Kartik rendra justice à cette chanson. Mais cette chanson a toujours été faite uniquement pour Salman Khan. Tant de souvenirs et d’enfance avec cette chanson ?????? ??????? (@impkdurg26) 8 février 2023

Chapri ? TE (@indianshelby) 8 février 2023

Série T Kuch original bhi banna le bhai kab tak remake Se originaux ki marega ? ???? ? ? ?$? (@MohammadHaish) 8 février 2023

BHAI AKSHAY KUMAR TAK THEEK HAI INKO MAT TOUCH KAR SRK OU SALMAN KO GAURAV SIINGH (@gauravgandhok) 8 février 2023

Superproduction ?? Sohit (@SohitPathak_07) 8 février 2023

Bhai jitni izzat bachi thi tu kho diya, @TSeries supprimer cette chanson de Shehzada littéralement enregistrer votre chanson pe ciggerate phukne bahar jayenge M. Kickass – KBKJ | TIGRE 3 (@YoursKickass) 8 février 2023

Film à Pura copier Kiya ab chanson bhi copier karoge kya had ho gai yaar kuch Naya nahi karneka he Mehul Prajapati (@MehulPr31750512) 8 février 2023

Shezada devait auparavant sortir le 10 février, mais maintenant le film vedette de Kriti Sanon sort le 17 février.