Chanson de Shehzada Munda Sona Hoon Main out: les fans de Kartik Aaryan voyagent dans l’ambiance animée de la fête sur la plage

Le film très attendu de Kartik Aaryan et Kriti Sanon Shehzada fait son chemin dans les salles. La bande-annonce du film est sortie le 12 janvier et a reçu beaucoup d’amour de la part des fans. La bande-annonce de Shehzada est devenue la bande-annonce la plus vue en battant la bande-annonce Pathaan de Shah Rukh Khan. Alors que l’équipe célèbre la joie de la bande-annonce la plus aimée et la plus regardée, elle a lancé la première chanson du film.

La première chanson de Shehzada est là et on voit Soni jodi grésiller sur la plage. T-Series qui a financé Shehzada présente la première chanson intitulée Munda Sona Hoon Main. La chanson donne une ambiance de fête sur la plage avec Kartik et Kriti dansant au rythme de la musique de Pritam. Sona Munda est là pour gagner vos cœurs alors que Shehzada sort sa chanson du prochain film. La chanson est chantée par Diljit Dosanjh et Nikhita Gandhi, alors qu’elle a été chorégraphiée par Bosco Ceaser.

Kartik Aaryan et Kriti Sanon débordent d’énergie dans le nouveau morceau sorti aujourd’hui. La piste animée voit Kartik flirter avec Kriti Sanon sur la plage. La chanson enjouée vous poussera instantanément à secouer une jambe. Situé dans un endroit balnéaire, les visuels de la pièce sont vibrants et agréables. Les fans adorent déjà la chanson chantée par Diljit Dosanjh appelant le chanteur GOAT. Les fans de Kartik Aaryan apprécient la première chanson de Shehzada disant que vous pouvez ignorer Bollywood mais pas Kartik Aaryan.

Jetez un œil à la réaction des fans à Munda Sona Hoon Main

Munda Sona hoon main est la musique d’une fête, basée sur l’amour de soi et tout. Kartik Aryan a l’air très fringant et cool..Je n’en ai pas encore entendu parler, alors faites-le.. #KartikAaryan pic.twitter.com/Us4jLfZqs1 Vaishnavi (@vishhii_12) 16 janvier 2023

Munda Sona Hoon Main est la chanson de fête que tout le monde attendait cette année ? #KartikAaryan est tout simplement trop incroyable #KartikAaryanpic.twitter.com/KBvYENtNf7 ?? (@HIT_071845) 16 janvier 2023

La nouvelle chanson de fête Munda Sona Hoon Main est absolument incroyable#KartikAaryanpic.twitter.com/wJHIUJ7RQo Nikita Sharma (@NikitaS439) 16 janvier 2023

Shehzada est un remake d’un film telugu intitulé Ala Vaikuntapuramloo avec Allu Arjun et Pooja Hegde. La version hindi présente Kartik Aaryan et Kriti Sanon dans les rôles principaux. Présenté comme un drame musical familial bourré d’action, Shehzada est réalisé par Rohit Dhawan. Prévu pour sortir le 10 février, le film est financé par Bhushan Kumar sous les bannières T-Series.