Chanson de protestation jouée pour l’équipe de rugby de Hong Kong en Corée du Sud

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les organisateurs sud-coréens d’un tournoi régional de rugby se sont excusés d’avoir joué par erreur une chanson adoptée par les manifestants pro-démocratie de Hong Kong comme l’hymne national chinois, un incident qui a suscité une forte opposition de la part du gouvernement de la ville.

«Glory to Hong Kong» – dont les paroles appellent à la démocratie et à la liberté – a été joué dimanche avant la finale masculine entre la Corée du Sud et Hong Kong lors du match retour de l’Asian Rugby Seven Series à Incheon, juste à l’ouest de Séoul.

La vidéo de la chanson jouée lors du tournoi est devenue virale sur les réseaux sociaux à Hong Kong, où la chanson composée par un musicien local et chantée par des manifestants lors des manifestations antigouvernementales généralisées en 2019 est désormais très sensible.

Le gouvernement de Hong Kong a publié lundi matin une déclaration énergique pour exprimer son mécontentement face à l’incident. « L’hymne national est un symbole de notre pays. L’organisateur du tournoi a le devoir de veiller à ce que l’hymne national reçoive le respect qu’il mérite », a déclaré un porte-parole du gouvernement.

La Korea Rugby Union, basée à Séoul, a déclaré plus tard lundi que la mauvaise chanson avait été jouée à cause d’une erreur humaine et qu’elle n’était pas politiquement motivée.

Les responsables de l’Union ont déclaré qu’ils s’étaient excusés auprès de l’Asia Rugby Union ainsi qu’auprès des équipes de Hong Kong et de Chine à propos de l’incident.

Ils ont déclaré que le personnel de l’équipe de Chine continentale qui participait également au tournoi les avait informés de l’erreur.

Les organisateurs ont annoncé des excuses en coréen et en anglais au stade après le match et l’hymne national chinois officiel a été joué pour l’équipe gagnante de Hong Kong lors de la cérémonie de remise des prix, ont déclaré les officiels sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler. aux médias sur le sujet.

Selon les responsables, une personne chargée de jouer les hymnes nationaux a accidentellement choisi la chanson des manifestants enregistrée dans un dossier informatique nommé “Hong Kong”. Ils avaient enregistré par erreur cette chanson sans savoir qu’elle était liée aux manifestants avant que chaque concurrent du tournoi ne soumette les enregistrements des hymnes nationaux respectifs de leur pays, ont déclaré les responsables.

En 2019, des milliers de fans de football de Hong Kong ont hué bruyamment l’hymne national chinois lorsque la chanson a été jouée avant un match de qualification pour la Coupe du monde. La foule a éclaté en chantant «Gloire à Hong Kong» lors de l’événement et a amené les protestations de la ville dans le domaine sportif.

En septembre, un homme qui avait rendu hommage à feu la reine Elizabeth II près du consulat britannique à Hong Kong a été arrêté pour sédition présumée. Les médias locaux ont rapporté qu’il avait joué des chansons sur un harmonica, dont “Glory to Hong Kong”.

_____

Leung a rapporté de Hong Kong.

Hyung-jin Kim et Kanis Leung, Associated Press