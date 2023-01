Chanson de Moon Rise : la brillante chimie de Guru Randhawa et Shehnaaz Gill est la cerise sur le gâteau de ce numéro à succès [Watch Video]

La première collaboration de Shehnaaz Gill et Guru Randhawa est ici. C’est celui dont tous les fans étaient enthousiasmés. Elle est l’une des stars pan-indiennes à sortir du Pendjab ces derniers temps. Guru Randhawa est le prince incontesté de la pop punjabi avec plusieurs chartbusters à son actif. La chimie entre les deux avait soufflé sur le grand public. Ils ont été adorables tout du long. La chanson est comme on s’y attendait. Mais la cerise sur le gâteau est la chimie de Shehnaaz Gill et Guru Randhawa. Il est évident qu’ils se sont énormément amusés à faire la vidéo.