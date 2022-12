Chanson de Jhoome Jho Pathaan OUT: Shah Rukh Khan-Deepika Padukone ont leur butin sur le point dans le numéro plein d’entrain [WATCH VIDEO]

Après le controversé Besharam Rang, la deuxième chanson de Pathaan de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone est sortie. Il s’intitule Jhome Jo Pathaan. Une fois de plus, Deepika Padukone a réussi en étant son meilleur grésillement tandis que Shah Rukh Khan et son charme sont au rendez-vous. Le premier aperçu de la chanson elle-même a créé des vagues sur les réseaux sociaux et maintenant la chanson a attiré l’attention de tout le monde. Chantée par Arijit Singh, la chanson a son sens et vous fera certainement groover. Pathaan réalisé par Siddharth Anand sortira le 25 janvier 2023. Les SRKians l’attendent désespérément avec impatience.