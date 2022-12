Chanson de Cirkus Current Laga Re: Deepika Padukone-Ranveer Singh devient MASSY complet dans ce numéro de pétard; mais tous les fans ne sont pas impressionnés

Ranveer Singh et Deepika Padukone atteint la ville maximale pour le Laga Re actuelle lancement de la chanson de Cirque. Deepika fait une apparition dans un numéro de chanson spécial dans Rohit Shetty-film comique réalisé dans les années 60. La chanson actuelle de Laga a été lancée par le trio, Rohit Shetty, Ranveer Singh avec Deepika Padukone comme invité spécial. C’est une piste énergique et l’aperçu de la même chose dans la bande-annonce du film Cirkus avait déjà bouleversé les fans. L’excitation de voir Deepika et Ranveer groover ensemble sur un numéro électrisant est un rêve pour les fans de DeepVeer depuis un certain temps maintenant, surtout après leur mariage.

Deepika-Ranveer vole la vedette dans Current Laga Re Song

La chanson de Current Laga Re commence sur une note très différente, que vous n’auriez peut-être pas imaginée. Deepika Padukone est un spectacle à voir dans chaque cadre tandis que la centrale de l’énergie, Ranveer Singh, comme d’habitude, impressionne par son énergie contagieuse et ses mouvements. Ils semblent tous les deux avoir regardé beaucoup de chansons massives du sud de l’Inde. Comme les sensations de Current Laga Re sont les mêmes. C’est un numéro de chanson pucca MASSY qui sera désormais joué à chaque mariage. Les expressions de Deepika Padukone et Ranveer Singh dans la chanson Current Laga Re sont le baiser du chef. Nous parions que Deepika Padukone, Ranveer Singh et Current Laga Re seront une tendance TOP dans Entertainment News aujourd’hui.

Regardez Deepika Padukone et Ranveer Singh dans le clip de Current Laga Re ici :

Voici comment les fans ont réagi à DeepVeer dans Current Laga Re :

Parlant de la réaction du public, la chanson Current Laga Re a reçu des réponses mitigées. Alors que beaucoup de gens ont adoré l’énergie folle que Deepika et Ranveer ont partagée dans la chanson, certains ont mieux qualifié les chansons de Bachchhan Paandey que Current Laga. Découvrez les tweets ici :

Dieu merci, PRITAM nous a bénis avec “Dance ka bhoot”.#CurrentLagaRepic.twitter.com/uQdAbnIBSg souvIK. (@_xsouvIK) 8 décembre 2022

Il a parcouru un long chemin depuis le pétard jusqu’à #CurrentLagaRe pic.twitter.com/PnWVVTDZ3A Lakeer Ka Fakeer (@arthwrites) 8 décembre 2022

Mein nacha toh sabko laga actuelle re !! Thumka mera excellent laga re ….. Laga actuelle ???? Regarder Deepika danser après si longtemps me fait me sentir si bien ? ?!! Vous l’avez tué ? #RanveerSingh #DeepikaPadukone #CurrentLagaRe #RohitShetty #Cirkus #cirkusthisxmas https://t.co/4WBDHg4TQ3 ?????? ???????????? (@Tejasswistann) 8 décembre 2022

Pourquoi Deepika a-t-elle participé à ce chhichhorapanti craquant avant un film d’action stylé ? #CurrentLagaRe ?????? (@KnightOfEden_) 8 décembre 2022

Messe Deepika ? Chorégraphie ?? J’aime pas son style mais ses expressions ??? #CurrentLagaRe https://t.co/4VVK34qECx Revanth (@revanthbandari) 8 décembre 2022

Heureux de voir #DeepikaPadukone de retour à l’écran et de s’amuser ? Sa danse est allumée ? Sa présence à l’écran est inégalée ? #CurrentLagaRe Mais qu’en est-il des lignes tamizh aléatoires au début ? pic.twitter.com/Knx11koOM3 Nalan || ? ? (@nalanin1987) 8 décembre 2022

Chorégraphe ko phaansi ki saja de do. #CurrentLagaRe ?????? (@KnightOfEden_) 8 décembre 2022

Agar esa décalage actuel raha hai toh nahi dekhna mujhe #CurrentLagaRe Sakshi Thapliyal (@divyakshi__) 8 décembre 2022

Je suis tellement amoureux de cette chanson DeepVeer était incroyable .. Je ne pouvais pas les quitter des yeux #CurrentLagaRe ?? Merci Rohit pour cette chanson .. les expéditeurs de deepveer sont extrêmement reconnaissants Samia (@1isamia) 8 décembre 2022

même les chansons de bacchaan panandey étaient bien meilleures que cela. maintenant rohit sortira une chanson de remake pour son film qui est à nouveau un remake de remake de remake#ActuelLagare varun (@shutupvarun) 8 décembre 2022

Lagta hai kuch galat sun liya maine #CurrentLagaRe pic.twitter.com/Fdelp9egsh Être Abhi (@ Abhii0027) 8 décembre 2022

En parlant de Cirkus, le film est basé sur la pièce de théâtre The Comedy of Errors de William Shakespeare. Il met également en vedette Pooja Hegde, Jacqueline Fernandez et Varun Sharma dans des rôles clés. Cirkus sort le 23 décembre 2022.