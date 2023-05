Chanson d’Adipurush Ram Siya Ram : Prabhas, Kriti Sanon font revivre l’histoire intemporelle de Raghava et Janki ; Les internautes disent que « le film devient de plus en plus grand et meilleur »

Avant la sortie de la nouvelle chanson d’Adipurush, Ram Siya Ram, avec Prabhas et Kriti Sanon, sortie. La chanson montre l’histoire intemporelle de Lord Ram et Sita. La chanson est un chant émouvant de Ram Siya Ram et recréé à partir d’un bhajan. Le duo Sachet Parampara a interprété la chanson écrite par Manoj Muntashir. Quelques heures après sa sortie, la chanson a été vue 2,4 millions de fois et a fait parler Internet. Les internautes disent qu’Adipurush grossit de jour en jour.

Après la sortie du teaser, Adipurush a été fortement critiqué pour ses faibles effets visuels. Les internautes ont massivement trollé les créateurs pour les effets visuels, cependant, la bande-annonce a surpris le public avec de meilleurs résultats. Le réalisateur Om Raut a suspendu la sortie du film pour travailler davantage sur les effets visuels du film. Il utilise des notes à partir des commentaires qu’il a reçus après la publication du teaser. Il a impressionné le public avec un film plus prometteur à venir. Maintenant, la deuxième chanson intitulée Ram Siya Ram du film est sortie et les internautes louent les réalisateurs en disant que le film s’améliore et grandit. Un utilisateur a tweeté, « Adipurush devient de mieux en mieux chaque jour qui passe. Ma confiance dans le film augmente également. Tout ce que je sais, c’est que le cœur du film est au bon endroit, donc il finira par recevoir tout l’amour qu’il mérite. »

Non seulement les fans sont impressionnés par la musique soul de la chanson Ram Siya Ram. Un utilisateur a écrit : « Embrassez la présence divine du Seigneur Rama avec le chant émouvant de #RamSiyaRam. »

Embrassez la présence divine du Seigneur Rama avec le chant émouvant de #RamSiyaRam. Chanson Emanna undhara ??? Meeru kuda vinandi ? Télougou : https://t.co/s4OOzNfQpw Hindi : https://t.co/xOnA9PvtmV#Adipurush est sur le point de sortir dans le monde entier le 16 juin 2023 ??#Prabhas pic.twitter.com/YC7zpoWQaw BoxOffice Ka Baap (@BoxOfficeKaBaap) 29 mai 2023

Émotionnellement, dramatiquement, visuellement et cumulativement époustouflant !! Au jour le jour #Adipurush a grossi ?#RamSiyaRam pic.twitter.com/tLx6iEeyR1 (@VickyOfficia1) 29 mai 2023

C’est comme ça .#Prabhas a toujours osé s’améliorer et réduit son image de héros d’action aux émotions de base RAGHAVA ??#Adipurush #RamSiyaRam pic.twitter.com/z4OclKfYAD Ace in Frame-Prabhas (@pubzudarlingye) 29 mai 2023

Adipurush est un drame mythologique basé sur l’épopée du Ramayana. Dans le film, Prabhas essaiera Raghava alias Lord Ram, Kriti Sanon jouera Janki alias Sita, Sunny Singh sera vu comme Lakshman et Saif Ali Khan jouera le rôle de Lankesh alias Raavana. Le film vise à amener l’histoire mythologique de l’exil de Lord Ram dans une expérience cinématographique pour le public de la génération moderne et des jeunes enfants. Le film est réalisé par Om Raut et produit par T-series et Retrophiles. Le film devrait sortir en salles le 16 juin 2023.