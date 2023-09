Chanson avec la voix profondément truquée de Drake, The Weeknd n’est pas éligible aux nominations aux Juno

Les prix Juno déclarent qu’une chanson controversée « deep fake » mettant en vedette des voix similaires non autorisées de Drake and the Weeknd ne sera pas éligible à la célébration de la musique canadienne de l’année prochaine.

Le président de l’organisation, Allan Reid, a déclaré que les nouvelles règles d’« éligibilité à l’IA » établissent les bases de la manière dont l’intelligence artificielle peut être utilisée dans la création de chansons – et que le mashup populaire des deux célèbres chanteurs de Toronto ne répond pas aux exigences.

« C’est « Drake and the Weeknd » — mais ce n’est pas eux », a déclaré Reid à la Presse canadienne.

« Ce ne sont pas leurs voix ; ce sont des voix générées par l’IA. »

Avant l’ouverture lundi des candidatures pour les Junos 2024, les dirigeants ont précisé que les enregistrements éligibles peuvent utiliser l’IA, mais qu’ils ne peuvent pas être le « composant unique ou central » du projet. Ce que cela signifie exactement reste sujet à interprétation, a concédé Reid. Il a décrit cela comme « une année d’apprentissage pour nous » avec les règles établies comme « une base de référence » sur laquelle travailler.

« Nous voulons nous assurer que les humains soient reconnus », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas décerner un Juno à un projet d’IA. »

ÉCOUTER | Le Canada est-il prêt pour les voix générées par l’IA ? : Jour 69h34L’IA peut créer des imitations vocales d’une précision choquante de pop stars et la loi canadienne sur le droit d’auteur n’est pas prête à y faire face

Ces nouveaux critères surviennent alors que l’industrie musicale est confrontée à une technologie en évolution rapide qui inonde Internet de chansons « profondément fausses » qui utilisent des voix générées par ordinateur qui imitent les vrais artistes.

Avoir le coeur sur la mainune chanson créée par un producteur qui se fait appeler Ghostwriter et qui, selon Reid, n’est pas canadien, a secoué l’industrie musicale plus tôt cette année avec ses performances convaincantes de fausses versions de Drake and the Weeknd.

Sa sortie a amené le géant de l’industrie du disque Universal Music Group, distributeur des deux artistes canadiens, à émettre des avis de retrait aux diffuseurs de musique. Ils ont publié une déclaration qualifiant les chansons non autorisées créées par l’IA de « violation de nos accords et de la loi sur le droit d’auteur », tandis que les Grammys ont récemment précisé que la chanson ne serait pas éligible à la cérémonie de remise des prix.

La voix créée par l’IA de Grimes est un cas différent

Cependant, tous les cas ne sont pas autorisés.

Plus récemment, la musicienne originaire de Vancouver, Grimes, a publié un logiciel de modélisation vocale qui permet aux fans de l’ajouter à leur musique, à condition de partager les redevances avec elle.

Reid dit que les deux exemples pourraient conduire à des résultats différents aux Junos.

L’auteur-compositeur-interprète canadien Grimes assiste à la première mondiale de Captain Marvel à Hollywood le 4 mars 2019. (Robyn Beck/Getty Images)

Avoir le coeur sur la main n’aurait jamais été éligible pour les prix, a-t-il déclaré, puisque son créateur n’est pas canadien et qu’aucun des deux chanteurs n’était impliqué. La chanson n’a pas non plus été commercialisée car elle n’était pas autorisée.

Grimes est un cas quelque peu différent, a-t-il ajouté. Sa voix est créée par l’IA et n’est donc pas techniquement réelle, ce qui signifie qu’elle n’est pas éligible. Cependant, si le producteur humain qui a utilisé son logiciel vocal est canadien, les Juno examineraient l’affaire de manière plus approfondie.

Les formulaires de candidature ne demandent pas directement si la technologie de l’IA a été utilisée dans la création, a déclaré Liz Morgante, directrice principale des opérations de l’académie. Toutefois, tout projet qui soulèverait des questions sera examiné par les comités consultatifs musicaux des Junos.

« Il ne fait aucun doute que l’IA va révolutionner la façon dont la musique est créée », a ajouté Reid.

« Et avec la vitesse à laquelle les choses évoluent… il est difficile pour nous de prédire où les choses vont aboutir dans le futur, c’est pourquoi nous devons prendre les premières mesures et apprendre à mesure que les choses évoluent. »

La remise des prix Juno aura lieu le 24 mars 2024 à Halifax.