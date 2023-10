Chanson animale Hua Main : L’amour de Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna est courageux, audacieux et intense [WATCH]

Animal mettant en vedette Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna sortira le 1er décembre. Réalisé par Sandeep Reddy Vanga, le film voit Ranbir Kapoor dans son avatar le plus robuste. Mais il y a aussi du romantisme. La première chanson du film Hua Main est sorti maintenant. Cela montre la chimie crépitante de Rashmika Mandanna et Ranbir Kapoor. La chanson commence avec la famille de Rashmika Mandanna qui s’oppose à leur relation. Devant la famille, Ranbir et Rashmika partagent un baiser et là, leur intense alchimie va vous faire pâlir. Ils s’enfuient à bord du jet privé de Ranbir et s’aiment davantage. C’est extravgant, intense, audacieux et plein d’amour.

Hua Main avec Rashmika Mandanna et Ranbir Kapoor est chanté par Raghav Chaitanya et Pritam. Les paroles sont écrites par Manoj Muntashir. Regardez la vidéo ci-dessous.