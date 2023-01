Channing Tatum révèle s’il se remarierait au milieu de Zoe Kravitz Romance – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Channing Tatum42 ans, a fait de rares commentaires sur sa vie amoureuse dans une interview avec Salon de la vanité publié le 17 janvier. Magic Mike la star est actuellement en couple Zoé Kravitz34 ans, à la suite de son divorce avec Jenna Dewan42 ans, avec qui il partage sa fille Everly9. Alors que Jenna est actuellement fiancée à Steve KazéeChanning a admis, “Je ne sais pas si je vais me remarier un jour.”

Channing a également déclaré: «Les relations sont difficiles pour moi. Même si je suis un peu monogame. En affaires, je n’ai pas vraiment peur que quoi que ce soit soit détruit. Mais les choses de cœur, quand il s’agit de gens que j’aime, j’ai vraiment du mal. Je finis par essayer trop fort, tu sais?

Channing a parlé de sa séparation de Jenna en 2019 et a déclaré qu’ils avaient essayé de maintenir leur relation de 10 ans ensemble. “Nous nous sommes battus pour cela pendant très longtemps, même si nous savions tous les deux que nous nous étions en quelque sorte séparés”, a-t-il expliqué. «Je pense que nous nous sommes raconté une histoire quand nous étions jeunes, et nous avons continué à nous raconter cette histoire, peu importe à quel point la vie nous disait de manière flagrante que nous étions si différents. Mais quand vous êtes réellement parents, vous comprenez vraiment les différences entre vous deux. Parce qu’il vous crie dessus toute la journée. Comment vous êtes parent différemment, comment vous regardez le monde, comment vous traversez le monde.

Channing, qui est tombé amoureux de Jenna sur le tournage de Intensifier en 2005, a déclaré que son divorce “était super effrayant et terrifiant” au début. « Votre vie tourne simplement sur son axe. Tout ce plan que vous aviez se transforme littéralement en sable et passe entre vos doigts et vous vous dites simplement: “Oh, merde”. Et maintenant?’ », a-t-il déclaré, avant d’admettre que la scission « était probablement exactement ce dont j’avais besoin », car il a finalement travaillé sur lui-même et a pu se concentrer sur sa fille.

Quant à sa relation avec Zoe, Channing a admis qu’il avait commencé à suivre les comptes de fans Instagram de l’actrice après avoir travaillé ensemble sur ses débuts en tant que réalisatrice du prochain Île aux chattes. “Je n’ai pas froid”, a-t-il dit à VF. « Je voyais juste ce qu’elle faisait ! Aussi, je ne savais pas que quelqu’un saurait.« Channing et Zoe se fréquentent maintenant depuis au moins un an et demi. Channing a même fait le Salon de la vanité interview dans un restaurant à Williamsburg, où vit Zoe, a rapporté le point de vente.

HollywoodLa Vie précédemment rapporté que Channing et Zoe sont devenus “très sérieux” l’un avec l’autre. “Les choses sont très sérieuses entre Channing et Zoe et ils sont vraiment heureux ensemble”, nous a confié EXCLUSIVEMENT une source. “Ils sont totalement amoureux l’un de l’autre et passent le plus possible de leur temps libre ensemble. Certains peuvent les voir comme une paire improbable, mais ils ont en fait beaucoup plus en commun que certains ne le pensent.

