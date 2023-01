Channing Tatum révèle s’il parlera à sa fille de son passé de strip-teaseuse avant le dernier film “Magic Mike”

Avant d’en incarner un dans le film “Magic Mike”, Channing Tatum était un vrai strip-teaseur.

Avant la sortie du dernier épisode de la franchise, “Magic Mike’s Last Dance”, Tatum a pris conscience de son temps en tant que danseur masculin et s’il partagera son passé avec sa fille Everly, qu’il partage avec son ex-femme Jenna Dewan.

“Quand elle sera assez âgée pour les regarder, nous aurons cette conversation”, a-t-il déclaré à ET Canada dans une interview aux côtés de sa co-vedette Salma Hayek.

“Il n’y a pas de version de moi, pas comme avoir la conversation du genre” Oui, papa ne les a pas juste fait dans des films, j’étais une vraie strip-teaseuse “… Je ne vais pas lui mentir.”

“Je pense qu’elle le sait probablement déjà”, a ajouté Hayek.

“Elle le sait probablement”, a acquiescé Tatum.

L’acteur de 42 ans a été incroyablement transparent sur le fait d’être un artiste masculin quand il était plus jeune.

En 2012, il a déclaré à AV Club : “C’était une partie vraiment brumeuse de ma vie. Je ne regardais pas les mois, vraiment, mais je pense que c’était entre six et huit mois”, a-t-il déclaré à propos de son ancien métier. .

Avant leur divorce, Dewan a dit à Ellen DeGeneres sur The Ellen Show que leur fille, âgée de trois ans à l’époque, avait assisté aux répétitions de “Magic Mike Live”, la production de Vegas réalisée par Tatum, inspirée du film.

“À mi-parcours, j’étais comme” Evy, dehors “”, a déclaré Dewan en voyant sa fille voir une danse sexy.

Pour jouer le rôle de “Magic Mike”, Tatum s’est mis en forme pour montrer son corps de tueur.

Hayek a plaisanté en disant que Tatum était heureux d’envelopper son personnage. “À un moment donné, il s’est dit : ‘Oh, je suis content que ce soit le dernier, parce que je ne veux plus avoir à me remettre dans cette forme. Et le jour où ils ont dit : ‘C’est fini’, il est devenu fou. Pousser la pizza comme le ‘Cookie Monster’ mais c’était le ‘Pizza Monster'”, a déclaré Hayek, imitant Tatum enfournant de la nourriture dans sa bouche.

“Je le frottais sur mon visage”, a détaillé Tatum, puis a agi.